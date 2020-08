Os preços dos combustíveis para o consumidor voltaram a subir na semana, segundo balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com o levantamento semanal da ANP, o valor médio do litro da gasolina ao consumidor subiu 0,8%, a R$ 4,268. O preço do litro do diesel avançou 0,3%, para R$ 3,374. Já o litro do etanol avançou 0,5%, a R$ 2,782.

Os valores são uma média calculada pela ANP com dados coletados em postos em diversas cidades pelo país. Os preços, portanto, variam de acordo com a região.

Na sexta-feira (21), a Petrobras aumentou os preços médios do diesel em 5% e os da gasolina em 6% em suas refinarias.

A elevação do diesel, combustível mais consumido do Brasil, foi a sétima seguida. Já a gasolina teve o segundo aumento consecutivo, após uma redução no final de julho que foi antecedida por nove altas, conforme acompanhamento da Reuters com base em anúncios da Petrobras.

À venda

A Petrobras iniciou processo para venda da totalidade de suas participações em um conjunto de cinco concessões de campos terrestres no Espírito Santo, que formam o Polo Norte Capixaba, informou a empresa em fato relevante nesta sexta-feira.

A estatal é operadora e possui 100% de participação no polo, que compreende os campos de Cancã, Cancã Leste, Fazenda Alegre, Fazenda São Rafael e Fazenda Santa Luzia, localizados nos municípios capixabas de Linhares, Jaguaré e São Mateus.

O ativo possui 269 poços em operação e instalações como estações de tratamento de óleo, gasodutos e oleodutos, com produção média de 7 mil barris de óleo por dia e 66 mil metros cúbicos diários de gás no primeiro semestre, disse a empresa.

“O Terminal Norte Capixaba e todas as instalações de produção contidas no ‘ring fence’ das cinco concessões também fazem parte do Polo, além da titularidade de alguns terrenos”, acrescentou a Petrobras no comunicado.

Polo Rio Ventura – A Petrobras assinou contrato nesta sexta-feira para a venda da totalidade de sua participação no Polo Rio Ventura à 3R Petroleum e Participações por US$ 94,2 milhões, informou a empresa em fato relevante.

Segundo a estatal, o valor é composto por US$ 3,8 milhões pagos nesta sexta, US$ 31,2 milhões a serem pagos no fechamento da transação, US$ 16 milhões que serão pagos 30 meses após o fechamento da transação e US$ 43,2 milhões em pagamentos contingentes previstos em contrato.

A petroleira destacou que o fechamento da transação depende de fatores como a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O Polo Rio Ventura, localizado na Bahia, é composto por oito campos terrestres de exploração e produção, tendo a Petrobras como detentora de 100% de participação.

O ativo somou produção de aproximadamente 1.050 barris de óleo por dia e 33 mil metros cúbicos diários de gás no primeiro semestre deste ano.