Preços médios da gasolina e do etanol caem pela segunda semana seguida nos postos

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

A pesquisa é referente à semana de 18 a 24 de junho. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os preços médios da gasolina e do etanol caíram pela segunda semana seguida nos postos de combustíveis do País. É o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nessa sexta-feira (23). A pesquisa é referente à semana de 18 a 24 de junho.

– Gasolina: O combustível foi comercializado, em média, a R$ 5,35 o litro. O valor representa uma queda de 0,92% frente aos R$ 5,40 da semana anterior, segundo os dados da ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7.

– Etanol: O preço médio do etanol, por sua vez, recuou para R$ 3,74 na última semana. A queda foi de 0,79% em relação aos R$ 3,77 da semana anterior. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,73.

– Diesel: Já o litro do diesel caiu pela 20ª semana seguida: foi de R$ 5,02 para R$ 4,99. A queda no preço do combustível foi de 0,59%. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 7,19.

Fiscalização no mercado

Entre os dias 19 e 22 de junho, a ANP realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em 15 unidades da Federação, em todas as regiões do país.

Nas ações, os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, a adequação dos equipamentos e dos instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, bem como as documentações de autorização de funcionamento das empresas e as relativas às movimentações dos combustíveis.

Além da fiscalização de rotina, a Agência também atuou em parceria com diversos órgãos públicos. Neste período, houve operações conjuntas, por exemplo, com o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado (Ipem-MG), o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) da Polícia Civil de São Paulo, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa-PR), entre diversos outros.

Veja abaixo os resultados das principais ações na Região Sul do País.

Rio Grande do Sul

Os fiscais estiveram em 47 pontos de abastecimentos cadastrados na ANP, dando continuidade ao trabalho de monitoramento da qualidade do óleo diesel entregue aos consumidores finais no Estado. Foram verificadas as condições de armazenamento e manuseio dos produtos, e realizadas coletas de amostras de diesel para posterior análise laboratorial pelo Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas da ANP (CPT).

As coletas foram realizadas nos municípios de Porto Alegre, Guaíba, Campo Bom, Eldorado do Sul, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Teutônia, Venâncio Aires, Montenegro, Nova Santa Rita, Feliz e São Sebastião do Caí.

Santa Catarina

No período, foi realizada uma força-tarefa com o Procon Municipal de Canoinhas, a Polícia Civil e o Instituto de Metrologia de Santa Catarina (Imetro-SC), fiscalizando dez postos de combustíveis. Um posto autuado por não identificar corretamente os combustíveis nas bombas abastecedoras.

Paraná

Agentes da ANP fiscalizaram 12 postos de combustíveis e um ponto de abastecimento das cidades de Curitiba, Francisco Beltrão e Guarapuava.

Em Curitiba, os fiscais da Agência atuaram em operação conjunta com a Delegacia de Crimes Contra a Economia e Proteção ao Consumidor da Polícia Civil (Delcon). Na ação, um posto de combustíveis foi autuado e interditado por armazenar etanol fora de especificação.

Em Francisco Beltrão, houve uma operação conjunta com o Procon municipal para a fiscalização de sete postos de combustíveis. Nenhuma irregularidade foi encontrada. Já em ação apenas da ANP, um ponto de abastecimento foi autuado por adquirir combustível de postos de combustíveis e por informar preço dos combustíveis nos equipamentos medidores (esse tipo de agente econômico não realiza vendas e, portanto, não pode exibir preços).

Em Guarapuava, quatro postos de combustíveis foram vistoriados em parceria com o Procon municipal e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa-PR). Nenhuma irregularidade foi encontrada. As informações são do portal de notícias G1 e da ANP.

Preços médios da gasolina e do etanol caem pela segunda semana seguida nos postos

