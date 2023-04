Mundo Prédio desaba no centro de Marselha, na França

Ao menos 11 pessoas foram retiradas ilesas do local, entre elas duas crianças.

Um prédio de quatro andares desabou em um bairro de classe média no centro de Marselha, no Sul da França, na madrugada deste domingo (9), e um incêndio atingiu os escombros do imóvel. Durante a manhã, um segundo imóvel vizinho, que tinha sido esvaziado, também desmoronou.

Segundo o prefeito da cidade, Benoît Payan, seis feridos foram internados e cinco deles estão em estado grave. De acordo com Payan, a avaliação é provisória. “Devemos estar preparados para ter vítimas nesta terrível tragédia”, disse Payan.

“Existe neste momento um incêndio nos escombros e isso nos impede de enviar cães e equipes em busca de possíveis vítimas”, afirmou o prefeito.

Ao menos 11 pessoas foram retiradas ilesas do local, entre elas duas crianças.

Os bombeiros ainda não têm informações sobre o número de pessoas que estavam no prédio no momento do desabamento.

Ainda segundo bombeiros, dois prédios vizinhos foram atingidos por destroços e um deles já ruiu. Os moradores de um terceiro imóvel que fica na mesma rua receberam ordem para deixar o local.

Até o momento, a causa do desabamento não foi identificada. Mas moradores da região relataram que houve uma explosão antes do prédio cair.

“Existem fortes suspeitas de que uma explosão tenha causado o desabamento”, disse o prefeito.

O edifício no centro do incidente fica no número 15 da rua Tivoli, no 5° distrito de Marselha, uma área com cafés, restaurantes e imóveis de habitação. Segundo autoridades locais, o prédio tinha sido reformado recentemente e não apresentava risco por insalubridade, nem o vizinho, que também desabou, no número 17 da mesma rua.

Segunda maior cidade da França, Marselha é marcada pela pobreza, com cerca de 40 mil habitantes vivendo em condições precárias, de acordo com ONGs. Nos últimos 40 anos, vários prédios desabaram no município.

Em 11 de janeiro de 1981, oito pessoas morreram e 16 ficaram feridas no desmoronamento de um edifício no bairro de Canet, habitado por famílias de baixa renda. Outras cinco pessoas morreram em 1985, em uma explosão acidental ocorrida em um prédio próximo ao Boulevard do Prado. Em 20 de julho de 1996, uma explosão de gás derrubou um prédio de sete andares próximo à estação de trem de Saint-Charles, deixando quatro mortos e 26 feridos.

