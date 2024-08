Rio Grande do Sul Prédios da Justiça Estadual gaúcha em Porto Alegre serão reabertos ao público externo no dia 2 de setembro

20 de agosto de 2024

Presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, e outros magistrados vistoriaram os prédios Foto: Eduardo Nichele/TJRS Presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, e outros magistrados vistoriaram os prédios. (Foto: Eduardo Nichele/TJRS) Foto: Eduardo Nichele/TJRS

Fortemente atingidos pela enchente de maio em Porto Alegre, os prédios que compõem a sede da Justiça Estadual gaúcha, localizados na avenida Borges de Medeiros, 1.565, no bairro Praia de Belas, estarão liberados para acesso do público externo a partir do dia 2 de setembro.

Os magistrados, servidores, estagiários e colaboradores puderam retornar aos edifícios a partir desta terça-feira (20). Na sede do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), estão localizados os gabinetes da administração da Corte, são realizadas as sessões de julgamento no âmbito do 2º grau e funcionam secretarias, direções e setores estratégicos. O prédio anexo abriga gabinetes de magistrados e seis andares de estacionamento, dos quais três (no subsolo), além do pavimento térreo, foram inundados no auge da tragédia climática.

“Trabalhamos muito para podermos chegar até este momento de retorno. A administração e as direções do tribunal não mediram esforços para que voltássemos com a estrutura e a segurança necessárias”, afirmou o presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto. “Voltamos ao prédio quando tivemos a plena certeza de poder oferecer essa segurança no retorno. Reparos ainda estão sendo feitos e contamos com a compreensão de todos e todas nos possíveis ajustes que ainda enfrentaremos no nosso dia a dia. Somos resilientes e voltamos ainda mais fortes e unidos”, prosseguiu o magistrado.

O Poder Judiciário teve, ao todo, 20 edificações atingidas pelas enchentes na Capital e no interior do Estado.

