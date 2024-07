Rio Grande do Sul Prédios do Tribunal de Justiça gaúcho permanecem fechados até 30 de agosto devido aos danos causados pela enchente

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Sede do TJRS foi inundada durante a cheia histórica do Guaíba Foto: Juliano Verardi/TJRS Sede do TJRS foi inundada durante a cheia histórica do Guaíba. (Foto: Juliano Verardi/TJRS) Foto: Juliano Verardi/TJRS

O edifício-sede e o prédio anexo do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, permanecerão fechados até o dia 30 de agosto em razão dos danos provocados pela enchente de maio.

Em reunião ocorrida na tarde de segunda-feira (15), a 3ª vice-presidente do TJRS, desembargadora Lusmary Fátima Turelly da Silva, apresentou à administração da Corte um relatório sobre a situação dos prédios do tribunal após a vistoria realizada na última sexta-feira (12).

Considerando o estado atual dos edifícios, com a implementação de providências relacionadas ao restabelecimento da condição de uso dos prédios e operabilidade parcial do sistema de climatização, bem como a redução de elevadores em atividade no edifício-sede, a 3ª vice-presidente assinou uma ordem de serviço determinando que permaneçam fechados o edifício-sede e o prédio anexo do TJRS até o fim de agosto.

Também ficou estabelecida a retomada imediata do serviço presencial no prédio do CJUD (Centro de Formação e Desenvolvimento de Pessoas do Poder Judiciário), restando vedado unicamente o acesso ao andar inferior do local para possibilitar obras de reestruturação dos danos provocados pela enchente.

