Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

A campanha de vacinação contra a influenza teve início em 10 de abril e segue até 31 de maio Foto: Divulgação A campanha de vacinação contra a influenza teve início em 10 de abril e segue até 31 de maio. (Foto: Dayse Euzébio/Secom-JP) Foto: Divulgação

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a vacina contra influenza está liberada, desde segunda-feira (15), para todos as pessoas acima dos seis meses de idade.

Disponível em milhares de postos de saúde do Rio Grande do Sul, a vacina trivalente contra o vírus influenza continua sendo a melhor alternativa para evitar formas graves da infecção. Popularmente conhecida como “vacina da gripe”, o imunizante contém anticorpos que estimulam a proteção a três cepas principais: A-H1N1, A-H2N3 e B.

É considerado fundamental que os grupos prioritários continuem buscando as unidades de saúde para se vacinarem contra a influenza, uma vez que essas pessoas apresentam maior risco de evoluir para hospitalizações e óbitos por gripe. Também segue recomendada a vacina àqueles grupos mais expostos ao vírus em suas ocupações, como os profissionais da saúde, professores e caminhoneiros.

A campanha de vacinação contra a influenza teve início em 10 de abril e segue até 31 de maio. A baixa adesão verificada até o presente momento tem preocupado especialistas.

Apenas 36% dos grupos prioritários aplicaram as doses de proteção contra influenza até a primeira quinzena de maio. Como, neste ano, a cepa predominante é a H1N1 – a mesma que originou a epidemia de gripe em 2009 –, o temor é que, com poucas pessoas vacinadas, a tendência seja de altos números de infecções e agravamentos da doença.

“Historicamente, a cepa H1N1 causa mais prejuízos à saúde em comparação aos outros subtipos de influenza. A vacina é disponibilizada antes do inverno justamente para garantir que as pessoas estejam imunizadas quando entrarem em contato com o vírus”, explica a enfermeira do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Letícia Martins.

Dentre os casos de hospitalização por influenza já registrados até agora, 36% são maiores de 60 anos e 19% são crianças – ambas faixas contempladas originalmente na campanha. Ao todo, a soma já chega a 25 óbitos por gripe no Rio Grande do Sul em 2023.

De acordo com Letícia, quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação do vírus. “A população precisa resgatar a cultura da vacinação e buscar informação de forma correta, nos canais oficiais dos órgãos de saúde. A vacina é segura e gratuita, e está cientificamente comprovado que é capaz de reduzir casos graves e óbitos”, ressalta a enfermeira.

São grupos prioritários:

crianças de seis meses a menores de seis anos;

gestantes e puérperas;

idosos;

pessoas com comorbidades;

professores;

trabalhadores da Saúde;

população indígena;

caminhoneiros;

pessoas com deficiência permanente;

trabalhadores de transporte e portuários;

Forças Armadas (membros ativos), de Segurança e Salvamento;

População Privada de Liberdade;

adolescentes e jovens em medidas socioeducativas;

funcionário do Sistema de Privação de Liberdade.

