Colunistas Prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon envia dois caminhões com ajuda humanitária para Santa Catarina

Por Flavio Pereira | 20 de janeiro de 2025

O prefeito Luiz Zaffalon, ajudou a carregar os caminhões, ao lado de voluntários. (Foto: Divulgação/Jessica Beltrame/PMG)

Dois caminhões com itens humanitários como packs de água, galochas, roupas e colchões foram carregados neste sábado (18) em Gravataí, com destino a Porto Belo, um dos municípios mais castigados pelos temporais e alagamentos que atingiram Santa Catarina na última semana. A ação de solidariedade é liderada pelo prefeito Luiz Zaffalon. Foram enviados itens como packs de água, galochas, roupas e colchões ao município de Porto Belo, um dos municípios catarinenses mais afetados pela chuvarada da última semana O prefeito Luiz Zaffalon, que ajudou a carregar os caminhões, ao lado de voluntários, relembrou a ajuda recebida dos catarinenses no período em que o Rio Grande do Sul foi devastado pela enchente de 2024:

– Quando precisamos, nossos irmãos catarinenses não hesitaram em nos apoiar, enviando itens de primeira necessidade. Esse momento difícil é uma oportunidade de retribuirmos a solidariedade e o conforto que recebemos lá atrás. Juntos, somos mais fortes”, afirmou Zaffalon.

As dicas de filmes do glamouroso Sergio Cabral

Condenado a mais de 400 anos de prisão por atos de corrupção, e diversos crimes combinados, e depois de ter devolvido cerca de R$ 500 milhões aos cofres públicos, o ex-governador Sergio Cabral – em liberdade, naturalmente – de óculos escuros, gravou um vídeo desde a piscina da sua cobertura, na Lagoa no Rio de Janeiro, sugerindo dicas de filmes “imperdíveis” que recomenda. O ator e roteirista Paulo Souza dá algumas dicas que Cabral poderia sugerir:

– Prenda-me se for capaz. Com Leonardo di Caprio, um bandido que comete uma série de crimes; a polícia nunca consegue prendê-lo.

-Um crime perfeito. Com Michel Douglas. Quando achamos que ele vai ser preso, ele acaba impune.

-O Poderoso Chefão. Clássico com Marlon Brando. Um poderoso mafioso. Comete vários crimes, e vive impunemente uma vida de glamour.

Deltan: “Foram quase R$ 1 bilhão desviados para o seu bolso.”

Deputado federal mais votado pelo Paraná – que foi cassado após obter 345 mil votos – o ex-procurador Deltan Dallagnol, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, reagiu ao vídeo. Disse que o ex-governador está “livre, leve e solto, agora como blogueiro”.

“Os crimes de Sergio Cabral causaram mortes, imenso sofrimento humano, atraso e pobreza. Foram 101 milhões de dólares recuperados em contas no exterior, quase um bilhão de reais do Rio de Janeiro desviados para seu bolso. Hoje ele ostenta o que o Estado não foi capaz de recuperar…” afirma Deltan.

Lula instrumentalizou a AGU, diz o Estadão

Em artigo de opinião, o Estadão acusa Lula de promover “caça às bruxas” utilizando a Advocacia Geral da União, e avalia na edição deste domingo (19) que “Ao instrumentalizar a AGU para criminalizar o discurso da oposição, a título de combater ‘fake news’, Lula prova que o seu compromisso com a democracia nunca foi sério”. Um tópico:

– O presidente Lula da Silva está atordoado após o vexame que foi sua reação amadora ao já famoso vídeo no qual o deputado oposicionista Nikolas Ferreira (PL-MG) levanta suspeitas de que uma instrução normativa da Receita que previa o monitoramento de operações via Pix seria o primeiro passo para cobrar mais impostos. Incapaz de fazer vingar sua versão dos fatos, Lula mandou criminalizar o discurso da oposição, numa clara demonstração de que seu compromisso de defender a democracia – com o qual se elegeu presidente na disputa contra Jair Bolsonaro – nunca foi realmente sério. Se Lula é incapaz de defender no campo da comunicação uma medida correta de seu governo, não será acossando adversários na Justiça que vai resgatar a confiança dos brasileiros.”

Gaúchos na posse de Donald Trump

A comitiva de lideranças políticas brasileiras na posse do presidente Donald Trump nesta segunda-feira, é liderada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Dois deputados federais gaúchos integram a comitiva: Marcel van Hatten (Novo), e o presidente do PL, deputado Giovani Cherini, acompanhado pela presidente do PL Mulher/RS, Adriane Cerini. Os representantes gaúchos informaram que custearão as próprias despesas.

Michel Temer rebate Fernando Haddad: “inventa coisas da própria cabeça”

Mencionado pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad como “golpista”, e criticado por assinar alei da reforma trabalhista em 2017, o ex-presidente Michel Temer deu a resposta na sua conta pessoal do X:

– Quero recomendar a você quando você e seus companheiros me chamam de golpista, e de alguém que fez a reforma trabalhista que recupera a modernidade em nosso País. Eu quero que você leia a constituição, Haddad. Coisa que você fará com toda a tranquilidade; primeiro, para verificar que quando um presidente é impedido, o vice-presidente constitucionalmente assume. É que hoje, Haddad, ninguém quer cumprir a Constituição, ninguém quer cumprir lei. As pessoas querem fazer aquilo que você está fazendo, ou seja, inventar as coisas da sua própria cabeça. Um outro ponto que eu recomendo também na leitura da Constituição, e até indico o artigo: o Artigo 7º da Constituição.” (o artigo 7º da Constituição Federal de 1988, estabelece os direitos dos trabalhadores no Brasil).

Ronaldo Nogueira sobre Haddad: “um falastrão”.

Ex-ministro do Trabalho na gestão de Michel Temer, responsável pela negociação com as centrais sindicais e com os partidos políticos para aprovação do texto da reforma trabalhista, o deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) também respondeu a Fernando Haddad:

– Governo de Lula tropeça em palavras. Pensam que ainda tem o controle das narrativas! Agora, tropeçam nas palavras. Ministro Haddad mente em dizer que a modernização trabalhista tirou direitos do trabalhador! FALASTRÃO e mentiroso. Qual direito foi tirado do trabalhador?”, indagou Nogueira.

2025-01-20