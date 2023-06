Rio Grande do Sul Prefeito de Maquiné, no Litoral Norte gaúcho, faz apelo para moradores deixarem suas casas devido a inundações

16 de junho de 2023

"Bem materiais, a gente recupera. Saiam! Vamos agora pensar nas vidas", disse o prefeito

O prefeito de Maquiné, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, João Marcos Bassani dos Santos, usou as redes sociais para fazer um apelo aos moradores do município. Ele pediu que a população deixe suas casas e se abrigue em locais altos em razão das inundações provocadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado.

“Saiam, vamos sair, não tem o que fazer. Tem que sair! Saiam das suas casas! Bem materiais, a gente recupera. Saiam! Vamos agora pensar nas vidas”, disse o prefeito.

“O centro da cidade está tomado de água. O centro da cidade nunca esteve assim, pelo menos na história recente. A previsão se confirmou”, declarou o chefe do Executivo municipal. Maquiné começou a ficar inundada na noite de quinta-feira (15).

Segundo ele, “80% da cidade ficou ilhada”. Não há registro de mortos ou feridos. Dezenas de pessoas foram levadas para abrigos montados no município, um dos mais atingidos pelas enchentes causadas pelo ciclone.

