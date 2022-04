Rio Grande do Sul Prefeito de Pedras Altas, Luiz Alberto Soares Perdomo, morre aos 57 anos

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

Bebeto Perdomo foi reeleito para o cargo em 2020 Foto: Reprodução/Facebook Bebeto Perdomo foi reeleito para o cargo em 2020. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O prefeito de Pedras Altas, Luiz Alberto Soares Perdomo (PP), morreu na madrugada deste sábado (30), aos 57 anos, após sofrer um infarto em Alegrete. Bebeto foi reeleito para o cargo em 2020.

“A Prefeitura Municipal de Pedras Altas comunica com pesar o falecimento do excelentíssimo prefeito Luiz Alberto Soares Perdomo. O velório ocorrerá no CTG Sentinela Pedras Altas. Após, o corpo será transladado para a cidade de Herval, onde ocorrerá o sepultamento”, informou o Executivo municipal.

A Azonasul (Associação dos Municípios da Zona Sul do Estado) divulgou uma nota lamentando o falecimento. “A Azonasul comunica com pesar o falecimento do prefeito de Pedras Altas, Luiz Alberto Perdomo (Bebeto) . Ele sofreu um infarto no início desta madrugada”, diz o texto.

