Política Prefeito de Porto Alegre afirma que os interesses comuns devem ser colocados “acima de quaisquer bandeiras”

Por Marcelo Warth | 31 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Melo apoiou os candidatos Jair Bolsonaro e Onyx Lorenzoni no segundo turno das eleições Foto: Divulgação/PMPA Melo apoiou os candidatos Jair Bolsonaro e Onyx Lorenzoni no segundo turno das eleições. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao cumprimentar os candidatos eleitos no domingo (30), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), destacou a “soberania das urnas” e disse que os interesses comuns devem ser colocados “acima de quaisquer bandeiras”.

“Diante da soberania das urnas, cumprimento os eleitos presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e governador, Eduardo Leite. Que coloquemos interesses comuns acima de quaisquer bandeiras para avançar nas entregas à população. O Brasil e o Rio Grande do Sul precisam de política honesta, trabalho duro e respeito”, afirmou Melo nas redes sociais.

Melo apoiou o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Na disputa ao governo do Estado, ele declarou apoio a Onyx Lorenzoni (PL), apesar de o seu colega de partido, deputado estadual Gabriel Souza (MDB), ser o vice na chapa de Eduardo Leite (PSDB).

“Quem me acompanha sabe que sou um homem de posição. Como fiz em relação à eleição nacional e seguindo meus princípios, não posso me somar ao projeto agora apoiado pelo PT no RS. E do qual, na gestão, discordo abertamente em temas como enfrentamento à pandemia, saúde e transporte”, declarou o prefeito ao comunicar a sua decisão, no dia 20 de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política