Por Flavio Pereira | 14 de junho de 2024

Ao lado do vice-prefeito Ricardo Gomes, Sebastião Melo apresentou detalhes das medidas preventivas. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Na entrevista coletiva de ontem, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, mostrou que há um cuidado com os mínimos detalhes no plano de contingência elaborado com apoio de técnicos para atender parte da população que venha a ser afetada pelos cerca de 100 milímetros de chuva previstos para o final de semana. O prefeito não desconhece que há um grupo político torcendo pelo pior, apostando no sofrimento da população para transformar isso em discurso eleitoral contra a sua gestão. Sebastião Melo relatou, ao lado do vice Ricardo Gomes, que a prefeitura tem feito a lição de casa e que à exceção da bomba da Vila Minuano, no bairro Sarandi, 22 das 23 estações de bombeamento de água pluvial da cidade estão em funcionamento. Afora isso, a prefeitura investe no reforço das equipes para atuação nas ruas, limpeza de bueiros, e disponibilização de geradores para manter em funcionamento as casas de bombas, explicou.

Pedido de plano de atendimento na capital não incluiu Governo do Estado e Governo Federal

O prefeito Sebastião Melo comentou ainda a ação cautelar impetrada na justiça por conhecidas entidades de classe, cobrando a apresentação, em 10 dias, de um plano para atendimento a pessoas em áreas alagadas, e deferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública. Melo disse que a prefeitura ainda não havia sido notificada da decisão e comentou que considera estranho que o mesmo pedido tenha deixado de fora o Governo do Estado e o Governo Federal, que participam conjuntamente da tarefa de atender às vítimas das enchentes.

Prefeitura de Canoas é pioneira na transparência de doações

O prefeito Jairo Jorge anunciou a criação do portal de transparência de doações por conta das enchentes, que foi colocado no ar ontem (13). Canoas é o primeiro município do Rio Grande do Sul a ter um serviço de prestação de contas de todas as doações entregues e recebidas. Jairo Jorge também apresentou um balanço das ações desenvolvidas pela prefeitura de Canoas durante as enchentes. O prefeito divulgou ainda medidas e ações para prevenir as fortes chuvas previstas para o final de semana.

Acolhimento nos abrigos em Canoas

Jairo Jorge relatou que no momento mais crítico, a prefeitura de Canoas chegou a administrar 94 abrigos institucionais, que receberam 23.329 pessoas. Também foi feito um cadastro de abrigos voluntários. Foram registrados 9.401 locais, com 90.119 desalojados. Em relação à proteção aos pets, mais de 19 mil animais foram resgatados por profissionais da Secretaria de Bem-Estar Animal e voluntários. Mais de 3,1 mil animais ainda estão em abrigos. A prefeitura montou uma rede de locais para distribuição de doações de alimentos, roupas, colchões e cobertores e fez reforços para a Operação Limpeza, que já recolheu mais de 40 quilômetros de resíduos das enchentes do lado Oeste e contratou 1.200 auxiliares de limpeza, segundo o prefeito.

EUA confirma que Filipe Martins não esteve em Orlando

Preso há quatro meses pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, sob a suspeita de ter viajado para Orlando nos EUA, Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve durante todo o período no Brasil. O Departamento de Segurança dos EUA confirmou ontem ao STF, que Filipe Martins não esteve em Orlando em 30 de dezembro de 2022. O órgão da Alfândega e Proteção de Fronteiras, parte do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (EUA), declarou que a última viagem de Filipe Martins aos EUA ocorreu em 18 de setembro de 2022, com destino a Nova York

Parlamentares entregam a Pacheco propostas prioritárias para o Rio Grande do Sul

O senador Hamilton Mourão (Republicanos) e demais integrantes da Comissão Externa criada para acompanhar o enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul, se reuniram ontem (13) com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para entregar a lista de projetos de Lei prioritários para auxílio ao Estado. Ao todo, sete projetos de Lei em tramitação, selecionados pelos parlamentares da Comissão, foram apresentados, juntamente com outros dois acrescidos a pedido. A previsão é que os projetos sejam analisados e discutidos antes de serem pautados para votação no Senado.

Governo Federal registra queda de 73% nos alertas de garimpo na Terra Yanomami

A propósito da ação do garimpo ilegal em território Yanomami, esta coluna recebeu da Casa Civil da Presidência da República, a seguinte nota:

“O número de alerta de garimpo na Terra Indígena Yanomami teve queda de 73% no período de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, comparado ao mesmo período em 2023, de acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM). O dado foi divulgado nesta quinta-feira (13) pela Casa de Governo, em Boa Vista, responsável pela coordenação das operações federais na Terra Yanomami.

Em janeiro de 2023, o número de alertas chegou a 192, já em janeiro de 2024, foram identificados 38. Os registros em fevereiro de 2023 somam 57 alertas frente 21, em 2024. No mês de março, o número marcou 120 (2023) e 26 (2024). Em abril foram 9 alertas em 2023 e 17 em 2024. Somados, os novos alertas de garimpo no ano de 2023 chegaram a 378 em quatro meses, já em 2024 foram 102, o que representa uma redução de 73%.”

