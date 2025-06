Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre e governador gaúcho discutem ação integrada no enfrentamento dos impactos das chuvas

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Sebastião Melo (E) atualizou Eduardo Leite sobre alagamentos, medidas em curso e outros aspectos. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

Em reunião na tarde dessa sexta-feira (20), o governador gaúcho Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, trataram de ações conjuntas para amenizar os impactos das chuvas em excesso que atingem a capital gaúcha ao longo dos últimos dias. O chefe do Executivo municipal apresentou os dados mais recentes sobre alagamentos, medidas em curso e outros aspectos.

Leite, por sua vez, reiterou o compromisso dos órgãos estaduais com o apoio aos municípios em ações de resposta emergencial, além de ressaltar a importância da colaboração entre as dias instâncias: “Continuamos com nossas equipes mobilizadas e atuando em parceria com as prefeituras, especialmente nos locais mais afetados”.

Mais cedo, o governador havia se reunido em Santa Maria com mais de 30 prefeitos da Região Central do Estado, ocasião em que anunciou R$ 60 milhões em apoio emergencial aos municípios atingidos. São R$ 30 milhões para manutenção e recuperação de rodovias estaduais pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e outros R$ 30 milhões em repasses diretos da Defesa Civil às prefeituras, com agilidade e menos burocracia.

Além das ações já em curso, o Estado mantém o monitoramento constante das áreas de risco e o contato direto com as prefeituras para garantir respostas rápidas e coordenadas diante da previsão de continuidade da instabilidade meteorológica nos próximos dias.

“Vamos usar novamente a tecnologia para analisar manchas de alagamento, onde ficam flagrantes as famílias que foram atingidas, mas é importante que os municípios façam um levantamento com suas assistências sociais. Assim, poderemos identificar essas famílias e definir o valor que será repassado a elas pelo Volta por Cima, que é mais uma frente de atuação do Estado”, explicou Leite.

“Volta por Cima”

No mesmo encontro em Santa Maria, integrantes da comitiva estadual informaram que está em preparação o lançamento de uma nova edição do programa “Volta por Cima”, com o objetivo de atender às famílias afetadas pelas chuvas deste mês. Os detalhes sobre os critérios de elegibilidade e o valor do benefício devem ser anunciados nos próximos dias.

Em 2023, o programa beneficiou 23.533 famílias, com mais de R$ 37 milhões em repasses. Após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado, a iniciativa atendeu mais de 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, desalojadas ou desabrigadas, com um benefício de R$ 2,5 mil a cada uma – totalizando mais de R$ 250 milhões em recursos estaduais.

O titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, salienta a importância da iniciativa por entregar o recurso diretamente às famílias em situação de vulnerebilidade: “Os valores ajudam em questões essenciais, como na compra de alimentação e artigos de uso doméstico, contribuindo para a retomada da vida e fomentando o comércio local”.

(Marcello Campos)

