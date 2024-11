Notícias Prefeito do Rio Eduardo Paes e o senador Sergio Moro brigam nas redes sociais e trocam ofensas

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Eduardo Paes também bateu boca com Marcelo Bretas. (Foto: Divulgação)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e o senador Sergio Moro (União-PR), brigaram nas redes sociais e acabaram trocando ofensas. Paes chegou a dizer que Moro, quando foi juiz, “destruiu a luta contra a corrupção”. O senador, por sua vez, afirmou que o prefeito carioca apoia a corrupção e tem amigos “delinquentes”.

A discussão começou quando o juiz Marcelo Bretas, que era responsável pelo braço da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, criticou, também nas redes sociais, o indiciamento da Polícia Federal contra 37 pessoas apontadas como participantes de uma tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Dentre os indiciados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro de seu governo Braga Netto.

Bretas, em sua postagem, listou justificativas jurídicas que, segundo ele, mostram que o indiciamento foi equivocado.

Em cima do texto de Bretas, Paes escreveu: “Delinquente sendo delinquente”.

Moro, que foi ministro de Bolsonaro e, antes, foi o principal juiz da Lava Jato, responsável pela 13ª Vara Federal de Curitiba, rebateu Paes:

“Delinquentes eram os seus amigos que ele [Bretas] prendeu”, disse o senador.

Em seguida, Paes afirmou que, em razão de métodos equivocados, segundo ele, nos processos, Moro e Bretas destruíram o combate contra a corrupção no País.

“Vocês dois são o exemplo do que não deve ser o judiciário. Destruíram a luta contra a corrupção graças a ambição politica de ambos. Você ainda conseguiu um emprego de ministro da justiça e foi mais longe na política. Esse aí nem isso. Ele era desprezado pelo próprio Bolsonaro que fez uso eleitoral das posições dele. E quem me disse isso foi o próprio ex-presidente. Recolha-se a sua insignificância. Aqui você não cresce! Lixo”, argumentou o prefeito.

Moro, por fim, retrucou:

“Errado, quem destruiu o combate à corrupção foram os amigos dos delinquentes, ou seja, sua própria turma da impunidade. Ofensa de baixo calão não muda os fatos e só mostra quem ou o que você é.”

Moro ilustrou essa última postagem com uma foto antiga de Paes ao lado do ex-governador Sergio Cabral e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ambos presos pela Lava Jato no passado.

Bretas

Depois, foi a vez de Bretas responder à primeira mensagem de Paes. Ele disse que não discute com réus. O prefeito carioca é réu na Justiça Eleitoral por corrupção.

“Já disse outras vezes, quando réus por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro dirigiram ofensas a mim: Eu não discuto com criminosos. Esses tipos dependem de enganar a opinião pública, inclusive tentando desqualificar os agentes públicos responsáveis pelas investigações”, disse o juiz.

Paes, na réplica, lembrou que Bretas está suspenso da magistratura por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Marcelo Bretas, as suas práticas parciais, autoritárias e criminosas como ex-“juiz” já foram reveladas ao Brasil. Você não engana mais ninguém. Aliás, foi isso que levou ao seu afastamento da função pelo Conselho Nacional de Justiça o que em breve – para o bem do Judiciário brasileiro – será definitivo.Em tempo, sugiro que quando isso acontecer você venha para o ringue da disputa política e com paridade de armas dispute uma eleição. Topa ou vai arregar sem uma toga pra te proteger?”, finalizou o prefeito.

https://www.osul.com.br/prefeito-do-rio-eduardo-paes-e-o-senador-sergio-moro-brigam-nas-redes-sociais-e-trocam-ofensas/

2024-11-22