Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Melo destacou o impacto que o fluxo de veículos na via da Zona Norte causa ao trânsito da Região Metropolitana Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

O prefeito Sebastião Melo realizou nesta quarta-feira (16), uma vistoria no corredor de ônibus da avenida Sertório, na Zona Norte de Porto Alegre. A visita contou com a participação de secretários e técnicos da mobilidade e teve como objetivo uma análise de melhorias possíveis para a circulação de veículos na via de 6.600 metros de extensão.

“Esta é uma demanda que a comunidade vem nos trazendo. O fluxo de veículos é muito grande na avenida, uma das principais da Zona Norte e que impacta diretamente na Região Metropolitana. Dessa forma, estamos sempre avaliando medidas que possam melhorar a mobilidade humana na cidade”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A partir da visita, os técnicos irão realizar alguns testes para definir como será feita a melhoria no fluxo de veículos, a qual deverá ocorrer de forma experimental. Diariamente trafegam cerca de 30 mil veículos por sentido na Sertório. No corredor, circulam 46 ônibus no horário de pico, com uma média de 23 mil passageiros transportados e cerca de 500 viagens de ônibus urbano durante o dia.

“Estamos fazendo avaliações com nossos técnicos e com os agentes de fiscalização em busca das melhores soluções para motoristas e para passageiros do transporte coletivo. Outro ponto que está nas nossas análises é a garantia da segurança viária na região”, salienta o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Além do secretário de mobilidade e dos técnicos da SMMU e EPTC, participaram da visita o Secretário de Obras, André Flores, e o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

