Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Celulares apreendidos dentro de freezer na casa de Netinho reis, prefeito eleito de Duque de Caxias. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal apreendeu dois celulares no freezer na casa do prefeito eleito de Duque de Caxias (RJ), Netinho Reis (MDB). Ele é um dos alvos da operação deflagrada nessa sexta-feira (13) contra uma organização criminosa suspeita de compra de votos e lavagem de dinheiro.

Quando os agentes chegaram na casa do político, que é sobrinho do secretário Estadual de Transportes e ex-prefeito de Caxias, Washington Reis (MDB), também alvo da ação, Netinho tentou esconder os aparelhos dentro do eletrodoméstico.

Um vídeo obtido pelo portal de notícias G1 mostra que os aparelhos foram colocados dentro de uma gaveta do refrigerador ao lado de potes de sorvetes. Os telefones foram achados durante as buscas feitas pelos agentes federais.

Dois carros de luxo foram apreendidos em Xerém, em Caxias, na casa de Washington Reis.

A Operação Têmis também teve cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão em São João do Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e na capital fluminense.

Fernanda Izabel da Costa (MDB), vereadora de Caxias e filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, também está entre os alvos da operação.

Deputado estadual

O deputado estadual Valdecy da Saúde (PL), que foi candidato a prefeito de São João de Meriti, na Baixada, foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

Na casa de Wellington da Rosa, assessor do deputado Valdecy da Saúde e funcionário das prefeituras de São João de Meriti e Miguel Pereira, os agentes apreenderam R$ 2,28 milhões.

Em setembro, o Fantástico revelou que um grupo era contratado por políticos em períodos eleitorais para aplicar o golpe do “teatro invisível”. Caracterizados de moradores locais, atores e atrizes abordavam as pessoas na rua e espalhavam informações falsas que favoreciam o político que os contratou ou desfavoreciam os opositores.

A PF teve acesso a um arquivo chamado “Valdecy campanha teatro”, que registra um gasto total de R$ 55 mil por grupo. Os relatórios da polícia listam quantas pessoas foram abordadas e quantas foram convencidas a trocar de voto.

Entre as notícias inventadas pela quadrilha, está uma reportagem falsificada do g1, que ligaria o deputado estadual Leo Vieira (Republicanos) ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Leo Vieira foi adversário de Valdecy da Saúde na disputa pela Prefeitura de São João de Meriti.

O secretário de Transportes do Rio afirmou que “a eleição foi justa e honesta” e refutou a operação.

“Tenho 32 anos de vida pública, tenho muita tranquilidade, e não tenho nada a ver com isso. Nossa eleição foi feita com muita transparência, honestidade, as contas foram aprovadas, e está tudo tranquilo. Não tenho nada a temer e estou aqui para colaborar com a justiça”, afirmou Washington Reis.

O atual prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, disse que não tem nenhum envolvimento com o caso citado. Falou ainda que confia na Justiça e que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. As informações são do portal de notícias G1.

