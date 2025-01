Mundo Prefeito morre em ataque no Equador a menos de um mês da eleição presidencial

12 de janeiro de 2025

O Equador terá nova eleição para presidência em fevereiro deste ano.

Foi morto no sábado (11), o prefeito de Arenillas, no Equador, Eber Ponce Rosero. Ele foi vítima de atentado menos de um mês antes da eleição presidencial no país.

Eber Ponce Rosero sofreu um ataque armado, segundo o governo. Em comunicado, o Ministério do Interior do país informou que a Polícia Nacional está colaborando em conjunto com a entidade encarregada para a respectiva investigação do caso e identificação dos responsáveis.

O comunicado diz ainda que “rejeitamos enfaticamente este ato e ratificamos nosso compromisso com a cidadania para esclarecimento deste fato”.

Em comunicado publicado na rede social X – o antigo Twitter – o governo da província de El Oro, onde fica a Arenillas, expressou profundo sentimento de pesar e solidariedade à família e população da cidade à qual governou.

Período pré-eleitoral

O Equador terá nova eleição para presidência em fevereiro deste ano. A candidata Luisa Gonzalez já iniciou a campanha. Ela perdeu a corrida eleitoral de 2023 para Daniel Noboa, que está concorrendo à reeleição no próximo mês.

2025-01-12