Política Prefeito reeleito no interior do Ceará é preso antes de sua posse e filho assume o cargo

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Braguinha, como é conhecido no município, é investigado por suspeita de envolvimento com uma facção criminosa de origem carioca. (Foto: Reprodução)

O prefeito reeleito de Santa Quitéria (CE), José Braga Barrozo (PSB), foi preso pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Ceará na tarde de quarta-feira (1º) pouco antes de tomar posse para seu segundo mandato. Braguinha, como é conhecido no município, é investigado por suspeita de envolvimento com uma facção criminosa de origem carioca, que teria atuado em favor da sua chapa nas eleições municipais de 2024.

Após a prisão do prefeito, a Câmara de Vereadores elegeu, por 7 votos a 6, a chapa presidida pelo vereador Joel Barroso para compor a nova Mesa Diretora. Joel é filho de Braguinha e, como presidente da Câmara, foi empossado prefeito interino do município.

“Tendo em vista a decisão oriunda da Justiça Eleitoral do Ceará, que cautelarmente afastou o prefeito e o vice-prefeito eleitos, impedindo o exercício do mandato eletivo, hei por bem dar prosseguimento ao rito de sucessão legal para ocupação do cargo de prefeito da cidade de Santa Quitéria”, pronunciou a vice-presidente da Mesa Diretora, Dra. Emanuela Barbosa, no ato de posse de Joel.

O mandato de prisão de Braguinha foi expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e cumprido pelos policiais federais enquanto os vereadores da Câmara Municipal de Santa Quitéria se preparavam para eleger a nova Mesa Diretora, que por sua vez daria posse ao prefeito.

O vice-prefeito do município, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro (PSB), conhecido como Gardel Padeiro, também é investigado no mesmo processo por envolvimento com uma facção criminosa. Ele não chegou a ser preso, mas foi impedido de tomar posse no lugar de Braguinha.

Em nota, a Polícia Federal informou que a investigação contra esquemas criminosos nas eleições deste ano em Santa Quitéria revelou práticas ilícitas como coação eleitoral, compra de votos e intimidação violenta contra eleitores e candidatos adversários, comprometendo a integridade do pleito.

“Foi apurado que chefes de uma organização criminosa, com apoio financeiro e logístico de outros investigados, atuaram para beneficiar candidatos específicos no município de Santa Quitéria/CE. Entre os crimes identificados estão ameaças diretas, ameaça a moradores e uso indevido de recursos públicos para atender aos interesses do grupo criminoso”, disse a PF.

Além do mandado de prisão de Braguinha, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, bem como o afastamento de servidores municipais.

De acordo com o Ministério Público Eleitoral (MPE), José Braga Barrozo, o Braguinha, foi favorecido por membros do Comando Vermelho durante as eleições municipais de 2024. Os criminosos teriam ameaçado e coagido eleitores do candidato à prefeito Tomás Figueiredo (MDB), e ordenado ações contrárias à candidatura do opositor.

“Eleitores e apoiadores receberam mensagens pelo Whatsapp e ligações com ameaças de morte ou ordens de expulsão da cidade, assim como ameaças de incêndio em casas e de danos a veículos, conforme fotos, áudios e diálogos extraídos de aparelhos celulares”, escreve o órgão em parte do processo, ao qual o g1 teve acesso.

O MPE pediu a cassação de Braguinha e do seu vice, conhecido como Gardel Padeiro, bem a inelegibilidade dos dois por oito anos. Além dos dois gestores, uma candidata a vereadora da cidade, Kylvia de Lima (PP), também é acusada de envolvimento no esquema.

Ainda conforme o Ministério Público, em julho de 202 dois servidores da Prefeitura de Santa Quitéria teriam ido até o Rio de Janeiro dirigindo um veículo Mitsubishi Eclipse Cross com intuito de entregá-lo a um traficante que comanda a facção criminosa que domina o tráfico em Santa Quitéria.

Por meio de nota, o prefeito e o vice-prefeito negaram as acusações e afirmaram que “toda essa discussão na mídia reflete ações orquestradas por grupos que não aceitaram sua derrota nas últimas eleições”. As informações são do portal de notícias G1.

