Porto Alegre Prefeito se reúne com empresários para discutir novas restrições de atividades em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

"Liberamos alguns setores, mas dissemos que, se houvesse a necessidade, poderíamos voltar a restringir”, declarou Marchezan Foto: Cesar Lopes/PMPA "Liberamos alguns setores, mas dissemos que, se houvesse a necessidade, poderíamos voltar a restringir”, declarou Marchezan. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, se reuniu por videoconferência, neste domingo (14), com representantes de entidades empresariais para discutir o decreto que revisa medidas de flexibilização das atividades econômicas e a evolução da pandemia de coronavírus na Capital.

Marchezan reiterou que os critérios que vêm sendo adotados são baseados na velocidade do crescimento da ocupação de leitos de UTI na cidade. “A velocidade com que cresce a ocupação de leitos de UTI determinou a necessidade de novas restrições. Essas novas medidas visam conter essa evolução”, disse o prefeito, acrescentando que a preocupação do seu governo é continuar com a estrutura de saúde disponível para quem precisar de atendimento.

“Iniciamos as medidas de distanciamento social em 16 de março, e esse tempo foi muito importante para organizar e estruturar a gestão hospitalar de forma integrada. Liberamos alguns setores, mas dissemos que, se houvesse a necessidade, poderíamos voltar a restringir”, declarou.

Antes da reunião com as entidades empresariais, o prefeito esteve com secretários e técnicos do governo que integram o Comitê Técnico de Enfrentamento ao Coronavírus. O grupo analisou os dados do monitoramento da situação epidemiológica e sanitária no município.

