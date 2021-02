Porto Alegre Prefeito Sebastião Melo acompanha trabalhos de pintura do Viaduto da Conceição, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Melo tem vistoriado uma série de obras estratégicas para a cidade Foto: Mateus Raugust/PMPA Melo tem vistoriado uma série de obras estratégicas para a cidade. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito Sebastião Melo acompanhou, na manhã desta quarta-feira (17), os trabalhos de pintura do Viaduto da Conceição, em Porto Alegre. A vistoria faz parte da série de visitas do prefeito em pontos estratégicos do Centro Histórico.

Foram aportados R$ 800 mil para obras de recuperação dos passeios, calçamento de passagem de pedestres e acessórios metálicos. Trabalhos de limpeza e reparos superficiais já foram realizados no local.

“A manutenção dos espaços públicos é uma das nossas prioridades. Aqui, no Viaduto da Conceição, queremos dar outra vida ao lugar. Vamos revitalizar, fazer parcerias com food trucks e promover uma grande ação de grafitagem. Isso atrai as pessoas e transforma completamente o espaço”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O viaduto receberá tinta antipichação. O verniz específico promove maior proteção da estrutura, inclusive, contra a ação do tempo. Os trabalhos devem ser concluídos na metade de abril.

Após a pintura, a prefeitura reparará a passarela da Estação Rodoviária. O objetivo é facilitar a passagem de pedestres, ampliando também as calçadas com acessibilidade. Para a futura alça de acesso, serão investidos mais R$ 300 mil.

Acompanharam a vistoria os secretários municipais de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer; Parcerias, Ana Pellini; Serviços Urbanos, Marcos Felipe Garcia; Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro; e da Cultura, Gunter Axt.

