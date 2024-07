Rio Grande do Sul Prefeitos de 362 cidades gaúchas estão em Brasília pedindo mais recursos federais ao RS

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com encerramento nesta quarta-feira, evento também conta com a presença do governador Eduardo Leite e deputados estaduais. (Foto: Rodrigo Rodrigues/AL-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Prefeitos de 362 das 497 cidades gaúchas participaram em Brasília, nessa terça-feira (2), do primeiro de dois dias da “Marcha pela Reconstrução dos Municípios do Rio Grande do Sul”, evento centrado na reivindicação de mais repasses federais para recuperação do Estado após as enchentes recordes de maio. A mobilização conta, ainda com o engajamento do governador Eduardo Leite e de deputados estaduais.

No foco do pedido de ampliação de recursos está o restabelecimento de serviços e infraestruturas como rodovias, pontes, escolas e hospitais de regiões em situação de calamidade pública ou emergência. Pautas como municipalismo, desassoreamento de rios e a dívida do Estado com o governo federal também dominam os debates.

Dentre as presenças estava a do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Adolfo Brito (PP). Ele reiterou o pedido de maior agilidade ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à liberação de recursos.

Também apresentou as principais demandas elencadas pelos líderes de bancadas no Parlamento gaúcho ao ministro Paulo Pimenta (Secretaria Extraordinária para Reconstrução do Rio Grande do Sul) durante reunião-almoço em Porto Alegre no dia 26 de junho.

“Muitos produtores rurais não sabem o que acontecerá com suas contas. Falamos da questão da saúde, os tantos postos e hospitais atingidos. Como será a liberação de verbas? Obras de infraestrutura, rodovias, estradas vicinais e pontes foram duramente atingidas. E a recomposição do solo? Qual o recurso? Quanto? Quando”, questionou.

A mobilização foi convocada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), liderada pelo ex-prefeito de Mariana Pimentel (Região Carbonífera), Paulo Ziulkoski. Conta, ainda, com o engajamento do governador Eduardo Leite.

Além do chefe do Legislativo, integram a comitiva parlamentar os deputados Edivilson Brum (MDB), Joel Wilhelm (PP), Luciano Silveira (MDB), Aloisio Classmann (União), Guilherme Pasin (PP), Dr. Thiago Duarte (União), Prof. Claudio Branchieri (Podemos), Claudio Tatsch (PL), Rodrigo Lorenzoni (PL) e Vilmar Zanchin (MDB). O movimento em Brasília segue até quarta-feira (3).

Eduardo Leite

Em paralelo, o governador gaúcho se reuniu à tarde com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para agilizar o andamento de planos de trabalho e a liberação de recursos para ações de reconstrução e restabelecimento no Estado. A prioridade são pontes e residências.

Ele estava acompanhado dos secretários Artur Lemos (Casa Civil), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico), Pedro Capeluppi (Reconstrução Gaúcha) e Danielle Calazans (Planejamento, Governança e Gestão). Esses dois últimos,apresentaram um panorama geral dos pedidos cadastrados junto à pasta federal.

Conforme a própria equipe de Eduardo Leite, ao menos 408 dos cerca de 1,3 mil planos de trabalho já foram atendidos. O ministro Góes se comprometeu a encaminhar as solicitações – detalhadas no site estado.rs.gov.br – e ressaltou os esforços do governo federal para acelerar ao máximo a aprovação das demandas.

Também participaram do encontro o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Outra presença na comitiva foi a do presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/prefeitos-de-362-cidades-gauchas-participam-de-evento-em-brasilia-na-pauta-mais-verbas-federais-para-o-rs/

Prefeitos de 362 cidades gaúchas estão em Brasília pedindo mais recursos federais ao RS

2024-07-02