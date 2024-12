Acontece Prefeitura da capital apresenta Plano de Transparência Pública para nova gestão

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Os principais pilares do novo Plano são investimentos em tecnologia, a busca pela transparência pública e combate à corrupção. Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA Instituição está localizada na antiga sede da prefeitura. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA) Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA

A prefeitura de Porto Alegre apresentou nesta segunda-feira (9) o Plano de Transparência Pública para a gestão 2025-2028. O Planejamento Estratégico tem o objetivo de avaliar e sugerir ações para que a pasta se torne cada vez mais democrática. O evento de apresentação ocorreu no auditório da entidade e contou com a presença de representantes da Prefeitura da capital e autoridades.

Os principais pilares do novo Plano são investimentos em tecnologia, a busca pela transparência pública em grau Diamante na Controladoria Geral da União e o Fortalecimento no combate à corrupção através de um forte sistema de monitoramento e auditoria prévia durante e depois de obras e contratos.

De acordo com o secretário de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci, o novo programa estará disponível já a partir dos próximos meses tanto para os servidores quanto para a população.

“Este trabalho envolve um esforço conjunto, que a gente chama de grande rede de integridade e compliance, que envolve a ouvidoria, que envolve o 156, que é o pedido de informação, porque você garantir que o cidadão participe das ações do município, pedindo poda, pedindo troca de luz, o buraco, também faz parte da transparência pública, a participação do cidadão, aí também entra o PROCON, por isso que o PROCON está dentro da Secretaria de Transparência”, explica Ferenci.

Com foco na inteligência artificial e no cuidado com o dinheiro público, o novo Plano de Transferência Pública criou diversas estratégias para facilitar o trabalho dos gestores públicos e garantir uma política de acesso à informação a todos os cidadãos.

“Hoje, quando tu fala em empresas, por exemplo, é muito claro, dentro do ESG, que dentro do grande rol de sustentabilidade, governança, a transparência nos atos é fundamental para as empresas. Ela tem que ser mais ainda dentro do setor público. Um governo sério, democrático, sustentável e compromissado com o cidadão, ele é, sobretudo, um governo transparente, uma prefeitura transparente”, comentou o secretário.

De acordo com a entidade, em 4 anos de uso, a ferramenta já ajudou a economizar R$ 153 milhões. Nos três meses de testes com as novas estratégias também foram identificadas ações que não estavam surtindo efeito e foram revisadas pelas equipes que trabalham no novo plano da próxima gestão.

