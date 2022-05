Porto Alegre Prefeitura atualiza normas de controle sanitário e epidemiológico do coronavírus, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Nas instituições de ensino, a principal mudança se refere aos surtos Foto: Agência Brasil

A prefeitura de Porto Alegre atualizou nesta segunda-feira (30), anexos dos decretos 20.747 e 20.889.

Os documentos estão publicados no decreto 21.506 em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre e tratam sobre prevenção de surtos e cuidados em relação à Covid-19 em instituições de ensino e adequa as normas para servidores ou empregados públicos com suspeita ou confirmação da doença.

Nas instituições de ensino, a principal mudança se refere aos surtos. Quando forem registrados três casos positivos e simultâneos para Covid-19 em sala de aula, a escola pode suspender as aulas por dez dias a partir do comparecimento do último caso positivo à aula.

Outra opção é manter as atividades da turma em sala de aula mediante afastamento de todos os alunos sintomáticos e testagem de todos os contatos próximos dos casos positivos, permanecendo em sala de aula somente os que apresentarem resultado do teste negativo ou não reagente. Os documentos foram elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Vacinação

A SMS mantém a oferta de vacina contra Covid-19 a todas as pessoas com mais de cinco anos em Porto Alegre. É importante que o esquema vacinal seja completado. Em relação ao ambiente escolar, para diminuir o risco de transmissão do vírus, é recomendado que os ambientes, como salas de aulas, refeitórios, sejam mantidos com ventilação direta.

Acesse aqui o documento Prevenção de Surtos e Cuidados Relacionados à Covid-19 em Instituições de Ensino.

Acesse aqui o documento Protocolo Clínico-Epidemiológico para a testagem e Afastamento de Casos Suspeitos ou Confirmados de Covid-19.

