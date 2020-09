Porto Alegre Prefeitura autoriza realização de dois eventos-teste na Capital

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Objetivo é fazer um ensaio para a adoção de normas a serem seguidas em eventos futuros. Foto: Divulgação/PMPA Objetivo é fazer um ensaio para a adoção de normas a serem seguidas em eventos futuros. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A prefeitura autorizou, nesta quinta-feira (3), dois eventos-teste em Porto Alegre, exclusivamente para o treinamento de profissionais que trabalharão nesse tipo de atividade depois da pandemia. Eles estão agendados para os dias 11 e 13 de setembro, no Centro de Eventos da Fiergs e no Auditório Araújo Vianna, respectivamente, de forma gratuita. As equipes da prefeitura acompanharão a montagem e realização dos eventos para verificar o cumprimento das regras estabelecidas.

O objetivo dos organizadores é que os eventos sirvam como um ensaio para a adoção de normas e protocolos que garantam a saúde e a segurança dos participantes e profissionais que participarem de promoções futuras. Esse modelo já foi experimentado em Gramado e Bento Gonçalves em agosto.

Protocolo

Entre as medidas necessárias para a aprovação dos eventos-teste pela prefeitura estão, obrigatoriamente, a capacitação dos trabalhadores envolvidos, distanciamento entre o público, utilização de EPIs (equipamentos de proteção individual) pelas equipes e pelo público, acesso ao evento em lotes para que não haja aglomeração, medição de temperatura de todos os presentes e disponibilização de totens de álcool gel.

