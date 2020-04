Porto Alegre Prefeitura convoca consórcio para assinatura da PPP da iluminação

22 de abril de 2020

Projeto prevê a troca dos mais de 100 mil pontos por lâmpadas de LED. Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

A prefeitura homologou o resultado da PPP da Iluminação Pública. O ato publicado nesta quarta-feira (22), em edição extra no Dopa (Diário Oficial Porto Alegre), abre o prazo para a assinatura do contrato. Formado pelas empresas Quantum Engenharia, GCE SA, Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano e STE Serviços Técnicos de Engenharia, o Consórcio IP Sul tem 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para cumprimento das condições previstas no edital.

“Esse é um avanço importante para Porto Alegre. Além de darmos mais um passo para tornar a cidade uma Smart City com tecnologias atuais e futuras à disposição da sociedade, teremos investimentos projetados em R$ 280 milhões ao longo de todo o contrato e melhorias chegando do centro à periferia”, destaca o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Primeira do Rio Grande do Sul, a PPP da Iluminação bateu o recorde de participantes no leilão na sede da Bolsa de Valores B3, realizado em agosto de 2019. O projeto prevê a troca dos mais de 100 mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED e a uma economia de cerca de 50% para os cofres públicos. Mesmo com a crise provocada pelo coronavírus, a prefeitura decidiu manter o andamento da parceria, entendendo que serviços públicos de qualidade podem ser realizados neste momento com recursos privados.

“De nossa parte, temos todo o interesse de que a assinatura ocorra o mais rápido possível, para que a cidade possa receber o parque modernizado o quanto antes. Mas dependemos da velocidade do consórcio em apresentar os documentos necessários.”, diz o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro. Com a PPP, Porto Alegre terá um sistema de iluminação mais eficiente e econômico com reflexo também na redução de acidentes noturnos, além de proporcionar uma maior sensação de segurança e bem-estar a população.

