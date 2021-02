Porto Alegre Prefeitura da Capital vacina 1.082 idosos de 85 anos ou mais no sábado de carnaval

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Prefeitura disponibilizou 4 pontos drive-thru para vacinação. (Fotos: Giulian Serafim/PMPA)

O sábado de Carnaval foi diferente em Porto Alegre este ano. Em tempo de pandemia de Covid-19, muitas famílias se mobilizaram para levar idosos com 85 anos ou mais aos quatro pontos de drive-thru disponibilizados pela prefeitura e garantir a imunização contra a doença a esse público prioritário.

Nos quatro locais com drive-thrus organizados pela Secretaria Municipal de Saúde e parceiros, foram vacinados 1.082 idosos, dos quais 370 no estacionamento do Hipermercado Big, 280 no estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), 320 no Estádio Beira-Rio e 112 no Ministério Público.

A diretora de Atenção Primária da SMS, Luciane Beiró, destaca a importância da participação de todos os parceiros que auxiliaram na mobilização para vacinar os idosos com segurança e agilidade. “Agradecemos pelo apoio, neste sábado histórico, pois em quatro dias conseguimos vacinar mais de 70% dos idosos com 85 anos ou mais, um dos públicos prioritários previsto no Plano Nacional de Vacinação”, afirma Luciane.

“Foi um dia repleto de emoções”, conta a gerente distrital Rosana Meyer Neibert , que atuou no drive do Beira-Rio. “Trabalhamos muito, mas saímos com a certeza de dever cumprido e feliz por mais esta etapa.”

Porto Alegre registra a vacinação de 10.247 idosos acima de 85 anos contra a Covid-19 até as 18h deste sábado (13). Os dados estão no portal vacinômetro, são parciais e sujeitos a revisão. O painel é atualizado conforme o envio de dados das unidades de saúde e hospitais. A vacinação para pessoas dessa faixa etária prossegue na segunda e terça-feira, 15 e 16, das 8h às 17h, em dez unidades de saúde e no drive-thru do hipermercado Big (avenida Sertório, 6600). É preciso apresentar documento de identificação com CPF e comprovante de residência.

Além da atuação de profissionais da SMS, a ação contou com parcerias do Comando Militar do Sul, Brigada Militar, Guarda Municipal, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Faculdades Factum, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e instituições que sediaram os drive-thrus: Hipermercados Big, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Sport Club Internacional e Ministério Público do Rio Grande do Sul.

