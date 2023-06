Rio Grande do Sul Prefeitura de Caraá bloqueia acesso aberto pelo governo do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Local apresentou afrouxamento e deverá ser recuperado pelo Daer nesta segunda-feira Foto: Ascom Daer Foto: Ascom Daer

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Caraá, no Litoral Norte gaúcho, precisou instalar cones e barreiras para bloquear novamente, na noite de sábado (24), o desvio na ERS 030, via localidade do Arroio do Carvalho, pelo município vizinho de Santo Antônio da Patrulha.

A estrada, danificada pelo ciclone, havia sido reaberta pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) um dia antes. A causa do novo bloqueio, segundo disse o prefeito de Caraá nas redes sociais, foi o afrouxamento do material.

Motoristas de veículos leves estavam relatando dificuldades na subida. Ainda segundo ele, a secretaria Estadual de Logística e Transportes fará nesta segunda-feira (26) o conserto do local, que havia sido aberto ao lado da ponte original.

Por ora, quem precisar ir a Caraá por este percurso deverá utilizar o acesso secundário via Passo da Forquilha/Morro da Laje ou a ponte Darci Jacoby/pórtico de entrada do município.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-caraa-bloqueia-acesso-aberto-pelo-governo-do-rio-grande-do-sul/

Prefeitura de Caraá bloqueia acesso aberto pelo governo do Rio Grande do Sul

2023-06-25