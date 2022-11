Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre inscrições para Mostra de Dança no Teatro Renascença

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

O evento será dividido em dois atos e terá entrada franca Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Foram prorrogadas até a segunda-feira (07), as inscrições para o espetáculo Mostra de Dança. O evento ocorrerá em 17 de novembro, às 16h, no Teatro Renascença (avenida Érico Veríssimo, 307), em Porto Alegre. A atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

As inscrições são gratuitas e deve ser feitas por meio deste endereço. O interessado deverá preencher a ficha de inscrição e incluir a música escolhida para o espetáculo, em formato MP3.

O evento será dividido em dois atos e terá entrada franca – os ingressos serão distribuídos no local, no dia do espetáculo, a partir das 15h, respeitando a capacidade máxima de 284 pessoas acomodadas no teatro.

Conforme a secretária Débora Garcia, a mostra de dança encerra um trabalho realizado ao longo do ano com os alunos de seis unidades recreativas da SMELJ: Centro Comunitário Primeiro de Maio – Ceprima, Ginásio Tesourinha, Parque Ramiro Souto, Parque Tamandaré, Parque Ararigboia e Parque Mascarenhas de Moraes.

“A mostra é aberta a todos aqueles que amam a dança. É a oportunidade que muitos alunos têm de subir em um palco e mostrar seu talento”, ressalta Débora. Para mais informações, contatar a comissão organizadora por meio do e-mail jaquelisa.musse@gmail.com.

