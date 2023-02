Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre processo seletivo para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Foto: Reprodução

A prefeitura de Porto Alegre publicou edital de abertura de processo seletivo para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. As informações constam na edição de quarta-feira (22), do Diário Oficial de Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas nos sites da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) ou no portal da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), a partir das 17h desta quinta-feira, 23, até o dia 23 de março.

“O lançamento deste processo seletivo é fundamental para o município, pois são servidores que atuam na ponta da rede de saúde e estão em contato direto com a população e suas necessidades. Por meio desses profissionais, podemos avançar na qualificação das políticas públicas na área da saúde”, ressalta o secretário-adjunto de Administração e Patrimônio, Richard Dias.

São 18 vagas, mais formação de cadastro reserva para agente comunitário de saúde e uma vaga para agente de combate a endemias. Os dois cargos exigem Ensino Médio completo e curso de formação inicial relativo à especificação. A data provável para a aplicação das provas teórico-objetivas é 30 de abril de 2023.

