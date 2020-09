Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre acompanha os protocolos de retorno das aulas presenciais no Colégio Militar

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Instituição de ensino adotou regras de segurança sanitária Foto: Anselmo Cunha/PMPA Instituição de ensino adotou regras de segurança sanitária. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Integrantes do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da prefeitura de Porto Alegre visitaram o Colégio Militar, na manhã desta quarta-feira (30), para acompanhar os protocolos de retorno das atividades presenciais na instituição.

Na segunda-feira (28), os estudantes do 3º ano do ensino médio começaram a ser recebidos. Na terça-feira (29), foi a vez do 8° e do 9° anos do ensino fundamental e, nesta quarta, o 2° ano do ensino médio.

A instituição foi escolhida pela prefeitura para servir de projeto-piloto na aplicação das regras de segurança no combate ao coronavírus no retorno às aulas, pois, segundo o Executivo, “oferece estrutura e tem condições de assumir os riscos neste momento”.

Conforme a prefeitura, medida semelhante havia sido tomada com os eventos-teste na Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) e no Auditório Araújo Vianna, que contaram ainda com a participação do governo do Estado.

A partir de segunda-feira (05), as escolas públicas e privadas de Porto Alegre estarão autorizadas a reiniciar as aulas para alunos da educação infantil, do terceiro ano do ensino médio, do ensino profissionalizante e da EJA (educação de jovens e adultos).

