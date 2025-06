Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre adota medidas preventivas devido à elevação do nível do Guaíba

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Segundo a prefeitura, o Guaíba não deve atingir a cota de inundação Foto: PMPA/Divulgação Segundo a prefeitura, o Guaíba não deve atingir a cota de inundação. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre informou que adotou medidas preventivas frente à possibilidade de elevação do nível Guaíba, que, conforme o sistema da Agência Nacional de Águas, atingiu a marca de 2,26 metros no Cais Mauá no fim da manhã desta sexta-feira (20).

“Até o momento, os modelos consultados pelo município indicam que o lago não atingirá a cota de inundação, que é de 3 metros”, afirmou a prefeitura.

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), segundo o Executivo, revisou, antecipadamente, o sistema de proteção contra cheias. Equipes estão mobilizadas no monitoramento dos diques e condutos forçados. Os tampões do conduto Alvaro Chaves, que estão sendo remodelados, podem ser temporariamente reforçados com “bags” de uma tonelada cada. O material pode ser empregado ainda nas comportas que estão em obras.

Casas de bombas

O poço de descarga da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 6, perto da Freeway, foi reforçado na quinta-feira (19) com a instalação de uma coluna de equilíbrio. A estrutura impede o extravasamento em caso de cheia intensa do rio Gravataí.

As 23 casas de bombas estão em funcionamento. Destas, 18 contam com geradores para a suplementação de energia em caso de oscilação da rede elétrica.

2025-06-20