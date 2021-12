Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre antecipa o 13º salário dos servidores com o pagamento em 13 de dezembro

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo na manhã desta quinta-feira Foto: Mateus Raugust/PMPA O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo na manhã desta quinta-feira. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre antecipará em uma semana o pagamento integral do 13º salário dos servidores municipais, para 13 de dezembro. O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo na manhã desta quinta-feira (02), em reunião no Paço Municipal com o vice-prefeito Ricardo Gomes e secretários municipais.

Para Melo, a responsabilidade com as contas da prefeitura e uma nova estratégia de facilitar a regularização pelos contribuintes resultou em um fechamento de ano com equilíbrio, mesmo em um cenário de crise econômica em razão da pandemia.

“Quitar o 13º ainda na primeira quinzena é um reconhecimento aos servidores públicos e também uma forma de estimular a movimentação econômica, com a injeção de mais de R$ 200 milhões. Chegamos neste cenário honrando o compromisso de não aumentar impostos e com uma gestão firme sobre as despesas e receitas”, reforçou o prefeito.

Além de não incrementar alíquotas, a prefeitura reduziu o ISS dos setores de alta tecnologia, inovação e eventos e cancelou os aumentos de IPTU previstos para os próximos quatro anos. No âmbito da receita, com o programa Recupera POA, que vai até 30 de dezembro, o município já negociou R$ 415 milhões em débitos de impostos dos contribuintes.

Folha de pagamento

A gratificação natalina que será depositada no dia 13 (segunda-feira) inclui 31.340 servidores ativos, inativos e pensionistas das administrações direta e indireta, exceto Carris, Procempa e EPTC. A folha bruta soma R$ 205 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre