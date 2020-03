Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre anuncia contratação de cem professores temporários

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Mais cem professores temporários, contratados para atuar na Educação Infantil, serão chamados pela Prefeitura de Porto Alegre. A lista dos convocados foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre desta segunda-feira (2). O contrato tem validade de um ano e pode ser prorrogado pelo mesmo período. Os candidatos que estão na lista do anexo I deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação (rua dos Andradas, 680, 1º andar) na quarta-feira, 4, às 9h. Já os que estão na listagem do anexo II devem ir ao mesmo local na quinta-feira, 5, às 9h.

Na reunião, serão esclarecidas a forma de contratação, a documentação necessária, a remuneração, a carga horária de trabalho, o acúmulo de cargos e providenciado o encaminhamento para os exames admissionais. Será feita a pré-reserva de escola, conforme ordem de classificação dos candidatos presentes no dia da convocação e cujos contratos serão assinados no dia posterior ao agendamento do exame médico admissional. É necessário levar documento de identificação oficial com foto.

Aos candidatos que não comparecerem na data agendada, restarão as vagas remanescentes, podendo reagendar atendimento na sexta-feira (6), pelos telefones 3289-1253 ou 1251 ou pessoalmente na Coordenação de Seleção e Ingresso, na rua Siqueira Campos 1300, sala 915. Neste caso, não haverá possibilidade de realizar a pré-reserva da escola.

O exame médico admissional será realizado até o dia 18 de março, conforme agendamento prévio com a Equipe de Ingresso da SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão). A assinatura do termo deverá ocorrer obrigatoriamente até 19 de março, podendo ser prorrogado ex officio, nos casos de atraso no resultado do exame médico, de responsabilidade do município. Informações adicionais e/ou esclarecimentos sobre a assinatura do Termo de Admissão por Tempo Determinado deverão ser feitas pelo e-mail smpgei@portoalegre.rs.gov.br.

“A Secretaria de Educação espera concluir em março os processos que irão liberar professores para atendimento em sala de aula, como o remanejo e a contratação emergencial, entre outras ações. Este deve ser o último ano em que os cerca de cem dias de greve realizada por servidores em 2017 e 2018 tenham impacto no planejamento de recursos humanos”, explica o secretário Adriano Naves de Brito.

Contratação temporária

O prefeito Nelson Marchezan Júnior sancionou em 27 de janeiro a lei que amplia a contratação temporária de professores para a rede municipal de ensino. No total, serão 1.069 novos docentes com possibilidade de atuar na educação infantil e no ensino fundamental. A legislação tem como objetivo garantir professores dentro da sala de aula no ano letivo de 2020. “É mais um passo para qualificarmos os serviços e garantirmos o atendimento neste ano letivo”, destaca a secretária de Planejamento e Gestão, Juliana Castro.

Em junho de 2019, a Administração Pública Municipal havia esgotado o banco de candidatos aprovados em concurso – dos 905 inscritos para a educação infantil e 1.465 no dos anos iniciais do ensino fundamental, foram aprovados somente 121 e 133, respectivamente.

Cinco meses depois, esgotou-se o banco de professores contratados, totalizando as 240 vagas autorizadas pela Lei 12.500, de 24 de janeiro de 2019. Além dessas circunstâncias, a previsão de aposentadoria de 829 docentes em 2019 e de 550 neste ano, reforçou a necessidade de ampliar o número de professores dentro das salas de aula do município.

