Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

Evento seria realizado perto da Usina do Gasômetro Foto: Joel Vargas/PMPA Em meio a incertezas sobre nova variante do coronavírus, medida tem por finalidade evitar aglomerações. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou, na manhã desta quarta-feira (1º), que foi cancelada a festa de Réveillon que seria realizada na prainha da Orla do Guaíba, junto à Usina do Gasômetro.

Segundo ele, a medida foi tomada diante da incerteza dos impactos da nova variante do coronavírus, a ômicron. A decisão foi tomada em reunião com secretários municipais e a concessionária que administra o trecho 1 da Orla, a Gam 3.

Conforme o prefeito, ainda que não haja clareza por parte da comunidade científica sobre a dimensão e o potencial de gravidade da nova variante, o núcleo do governo optou por evitar aglomerações. A festa da virada de ano integraria a programação dos 250 anos de Porto Alegre.

“O cancelamento é uma medida de cautela, diante de um cenário incerto. Porto Alegre retomou as atividades de forma responsável ao longo do ano, com prioridade máxima para a vacinação. É com a mesma responsabilidade que agora deixaremos de realizar a festa na Orla e seguiremos acompanhando os desdobramentos com atenção, na precaução de resguardar a saúde pública e o funcionamento da cidade”, declarou Melo.

