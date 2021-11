Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre contrata empresa para projetos de recuperação de sete pontes da Ipiranga

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Contratada fará vistorias para detalhar a situação em que se encontra cada uma das estruturas Foto: Orlando Moraes/SMOI PMPA Contratada fará vistorias para detalhar a situação em que se encontra cada uma das estruturas. (Foto: Orlando Moraes/SMOI PMPA ) Foto: Orlando Moraes/SMOI PMPA

A prefeitura de Porto Alegre publicou na edição da sexta-feira (12), do Diário Oficial, edital para contratação de laudos técnicos e projetos para recuperação estrutural de sete pontes da avenida Ipiranga.

Os cruzamentos com a Barão do Amazonas, Borges de Medeiros, Euclides da Cunha, Praia de Belas, Ramiro Barcelos, Santana e Vicente da Fontoura passarão por vistorias que detalharão a situação em que se encontra cada uma das estruturas.

Além de ser uma exigência de norma, NBR 9452, as inspeções especiais são necessárias para se ter uma avaliação técnica do estado do conservação da estrutura. A partir dessas inspeções são estabelecidos os planos de conservação, recuperação ou reforço. Para execução dos laudos e projetos, a empresa executora terá o prazo de 150 dias e contará com o investimento previsto de R$ 390 mil.

“As recuperações de pontes sempre foram uma necessidade da nossa Capital. Desde que assumimos decidimos por priorizá-las. Nosso quadro técnico, que é de excelente qualidade, vem fazendo um trabalho de acompanhamento da situação de cada um dos viadutos, pontes e passarelas de Porto Alegre”, destacou o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro.

“Cabe ressaltar que não há risco de queda de nenhuma das sete estruturas. O que estamos fazendo é um trabalho preventivo de manutenção. Continuaremos este trabalho de vistorias e recuperações para garantir que, além dessas, todas as outras pontes de Porto Alegre não voltem a ficar no abandono”, concluiu.

Durante as vistorias, todos os elementos que compõem as pontes deverão ser obrigatoriamente inspecionados e as anomalias e falhas de manutenção deverão ser identificadas, fotografadas e mapeadas. A contratada também tem que apresentar os projetos de recuperação estrutural de cada caso. Cada projeto trará, além dos desenhos e planos de trabalho, o orçamento e o cronograma de trabalho de cada obra.

