Rio Grande do Sul Três pessoas ficam feridas em colisão envolvendo três carros em Gravataí, na Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma BMW X3 entrou em pane mecânica no meio da pista. (Foto: PRF/Divulgação)

Três pessoas ficaram feridas na manhã desta terça-feira (16) em um acidente envolvendo três veículos na Freeway, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ocorrência foi registrada pouco antes das 7h na altura do km 76, No viaduto sobre a RS-118, sentido Litoral-Capital.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma BMW X3 entrou em pane mecânica no meio da pista. As duas pessoas que estavam no carro não conseguiram movê-lo e decidiram descer, deixando o veículo no local. Como havia grande movimento no horário, um Ford Fiesta bateu na traseira da BMW e, em seguida, um caminhão bateu de raspão.

Os três ocupantes do Fiesta – um homem, uma mulher e uma criança, – ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. O trânsito ficou lento na região, mas já foi liberado.

