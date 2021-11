Rio Grande do Sul Escola de Música da Ospa abre 90 vagas para aulas gratuitas de instrumentos musicais e prática coral

16 de novembro de 2021

Escola da Ospa é uma oportunidade para aprender com professores que também são músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.

A Escola de Música da Ospa – Conservatório Pablo Komlós anuncia a abertura de 90 vagas para alunos de prática coral e diversos instrumentos musicais. As inscrições para o período letivo de 2022 poderão ser realizadas entre as 12h de 16 de novembro e às 18h de 26 de novembro de 2021. Os candidatos devem ler o edital disponível no site da orquestra e depois preencher o formulário de inscrição. As aulas são gratuitas, assim como a inscrição e a matrícula.

A Escola da Ospa é uma oportunidade para aprender com professores que também são músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Serão oferecidas aulas nas seguintes modalidades: violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico tocado com arco, flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, eufônio, percussão e prática de canto em coro de câmara.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter no mínimo oito anos, ter o instrumento pertinente à vaga e conhecimento musical prévio, além de estar comprovadamente matriculado no ensino regular ou ter concluído o Ensino Médio. Não há limite máximo de idade. A exceção é a prática de canto em coro de Câmara, destinada a candidatos de 8 a 20 anos.

O processo de seleção será realizado de forma presencial, entre 6 e 16 de dezembro de 2021, com audições diante de uma banca constituída por músicos e instrutores do Conservatório Pablo Komlós e da Ospa. Os resultados serão divulgados no site da Ospa até 20 de dezembro de 2021. As matrículas ocorrem de 10 a 21 de janeiro de 2022 e as aulas se iniciam em 7 de março de 2022.

Esta será a primeira seleção para alunos regulares desde 2019. Por conta da pandemia, a Escola da Ospa deixou de abrir vagas para aulas presenciais em 2020 e 2021. As atividades seguiram de modo remoto, com aulas e palestras on-line com músicos renomados.

“Neste ano em que retomamos progressivamente nossas atividades presenciais, é uma grande alegria lançarmos este edital com 90 vagas para todos os instrumentos nos quais temos aulas e para o nosso coro. Uma oportunidade para quem quiser estudar com os músicos da orquestra e receber uma formação da mais alta qualidade”, afirma Diego Grendene de Souza, coordenador da Escola da Ospa.

A Escola da OSPA é sediada no chamado Palacinho, na avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre. As atividades letivas também ocorrem na Casa da Ospa, em prédio anexo ao Centro Administrativo do Estado.

A Escola de Música da Ospa

Fundada em 1972, a Escola de Música da Ospa – Conservatório Pablo Komlós cumpre função fundamental para o fomento cultural no RS. Promove educação musical gratuita, oferecendo oportunidade de formação profissional de músicos de orquestra.

Grande parte dos instrumentistas que hoje integram a Ospa estudaram na instituição, bem como muitos músicos que atuam em outras orquestras ou nas diferentes áreas da música, no Brasil e no exterior.

A escola atende em torno de 200 alunos com idades a partir de oito anos. Todos os professores são instrumentistas da Ospa. Além disso, a instituição conta com grupos orquestrais, como a Ospa Jovem, regida por Arthur Barbosa, a Banda Sinfônica da Escola da Ospa, regida por Wilthon Matos, e o Coro Jovem, regido por Cosmas Grieneisen.

Mantém projetos de inserção social como o Escola da Ospa na Comunidade, que leva recitais de alunos a lugares como hospitais, escolas, lares de idosos e praças, e projetos que promovem apresentações de estudantes avançados na Biblioteca Pública do Estado do RS e no Instituto Goethe.

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA 2022

• Inscrições, matrículas e aulas gratuitas

• Período de inscrição: das 12h de 16 de novembro até as 18h de 26 de novembro de 2021

