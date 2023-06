Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre decreta situação de emergência devido aos efeitos do ciclone

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

A medida autoriza ação imediata da gestão municipal de Porto Alegre no combate aos danos causados por desastres Foto: Alex Rocha/PMPA A medida autoriza ação imediata da gestão municipal de Porto Alegre no combate aos danos causados por desastres. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Está publicado no Diário Oficial de Porto Alegre desta sexta-feira (23), o decreto de situação de emergência nível 1 na capital gaúcha.

A medida autoriza ação imediata da gestão municipal de Porto Alegre no combate aos danos causados por desastres. A secretaria municipal de Serviços Urbanos estima que 430 árvores tombaram em vias públicas, sobre muros ou residências.

Muitas famílias foram afetadas, especialmente nas comunidades mais periféricas. No fim de semana passado, 115 pessoas buscaram acolhimento no ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), que foi aberto emergencialmente para oferecer suporte aos atingidos.

“O decreto de emergência é um mecanismo de registro oficial, para que tenhamos um histórico do evento. Ele ressalta a necessidade de cautela por parte da população”, reforçou o coordenador da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.

O ciclone extratropical ocorrido na semana passada é o mais grave do Rio Grande do Sul nos últimos 43 anos, considerando-se catástrofes relacionadas a temporais com mortes. São 16 mortes confirmadas além de um quadro de devastação em pelo menos 48 cidades do Estado.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, na quinta-feira (22), o estado de calamidade pública na cidade de Maquiné e a situação de emergência nos municípios de Caraá, Esteio e Osório. Conforme a pasta, nos próximos dias, deverá ser reconhecida a situação de emergência em outras 45 cidades gaúchas afetadas pelo ciclone.

