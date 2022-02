Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre divulga resultado preliminar de processo seletivo

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

O prazo legal para apresentação de recursos é, exclusivamente, no dia 10 de fevereiro. Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Foi publicado na edição desta terça-feira (8), do Diário Oficial de Porto Alegre o resultado preliminar do processo seletivo para auxiliares de serviços gerais, de cozinha e cozinheiros em escolas municipais. O edital 019/2022 foi conduzido pela Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio.

O prazo legal para apresentação de recursos é, exclusivamente, no dia 10 de fevereiro. Os encaminhamentos devem ser via internet, por meio do formulário disponibilizado na página www.portoalegre.rs.gov.br/concursos, com fundamentação detalhada para o pedido de revisão das análises.

“Montamos uma força-tarefa para que o processo seletivo ocorra com a maior rapidez e eficiência possível. Estes profissionais são fundamentais, especialmente para que seja ofertado um serviço de máxima qualidade aos alunos. Foram analisadas as documentações de 3.225 candidatos em cinco dias”, informa o secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

O sorteio público do critério de desempate para fins de classificação final também ocorre no dia 10 de fevereiro, às 10h30min, virtualmente, com transmissão pelo Faceboook, em link a ser divulgado na página de Concursos da prefeitura.

