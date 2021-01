Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre e empresas de ônibus discutem alternativas para o transporte público

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Melo anunciou a criação de um grupo de trabalho liderado pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana Foto: Mateus Raugust/PMPA Melo anunciou a criação de um grupo de trabalho liderado pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito Sebastião Melo, o vice Ricardo Gomes, secretários, técnicos e representantes de empresas de ônibus e lotação se reuniram, nesta segunda-feira (04), para discutir soluções para o transporte público de Porto Alegre.

A repactuação da licitação que atualmente regula o funcionamento do serviço e a revisão das isenções foram pautas do encontro, realizado no Paço Municipal. Melo anunciou a criação de um grupo de trabalho liderado pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia, que, no prazo máximo de dez dias, apresentará uma proposta de mudança do modelo utilizado atualmente.

“Esse é, sem dúvidas, um dos maiores desafios do governo. O sistema de transporte entrou em colapso e precisamos urgentemente encontrar alternativas”, declarou o prefeito. Segundo ele, além da repactuação, novas formas de financiamento do serviço e a revisão de isenções também são medidas de extrema importância.

