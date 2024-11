Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre e Trensurb atuarão em parceria por melhorias em casa de bombas

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Agenda ocorreu no Centro Administrativo Municipal nesta segunda-feira Foto: Cesar Lopes/PMPA Agenda ocorreu no Centro Administrativo Municipal nesta segunda-feira Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre e a Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre) definiram nesta segunda-feira (18), o trabalho conjunto para melhorias na casa de bombas operada pelo órgão federal entre a avenida Sertório e a rua Voluntários da Pátria, no 4º Distrito.

A parceria prevê apoio técnico e com equipamentos para prevenir alagamentos e agilizar a atuação diante dos alertas de chuvas na cidade. O acerto ocorreu em reunião do prefeito Sebastião Melo com o presidente da Trensurb, Nazur Garcia, no Centro Administrativo Municipal.

“A colaboração é um caminho sem volta e nos dá condições de abrirmos mais uma frente de trabalho, assim como a das obras nos diques e do fechamento de comportas, para fortalecer a proteção de cheia em uma das regiões mais impactadas pela enchente de maio” – Prefeito Sebastião Melo.

A cooperação iniciará pela instalação de um eletrocentro do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) na casa de bombas da empresa federal. O equipamento, desenvolvido a pedido do Dmae, está equipado com sistemas elétricos e eletrônicos – substituindo, de forma ágil, transformadores, painéis e armários de acionamento elétrico.

Na oportunidade, Melo e Garcia dialogaram também sobre a reabertura da Estação Rodoviária, ainda sem previsão de retomada do serviço, e a necessidade de melhorias de mobilidade no entorno.

