Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre entrega cestas básicas para abrigos familiares em mais quatro regiões

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Na terceira etapa de distribuição, foram atendidos moradores de quatro regiões: Cruzeiro, Nordeste, Leste e Centro. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre segue prestando apoio para pessoas atingidas pela enchente que foram acolhidas na casa de parentes ou amigos. Nessa terça-feira (14), houve mais uma entrega de cestas básicas para apoiar estes abrigos familiares.

Nesta terceira etapa de distribuição, foram atendidos moradores de quatro regiões: Cruzeiro, Nordeste, Leste e Centro. Cada região recebeu 500 cestas básicas, somando 2 mil kits.

Para a retirada dos donativos, basta se identificar, informando endereço e quantas pessoas está abrigando em sua casa.

Marca do governo

O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS), adquire cestas básicas por meio de Ação de Distribuição de Alimentos. Esses alimentos são identificados com a marca do Governo Federal num selo com alerta para a proibição da venda daqueles itens, que são de distribuição gratuita.

Peças de desinformação estão divulgando imagens dessas cestas básicas adquiridas pelo MDS com a narrativa falsa de que seriam doações de particulares apropriadas e embaladas para promoção da imagem do governo.

As cestas básicas em questão são adquiridas por meio de um contrato com uma empresa que entrega ao MDS essas cestas básicas já embaladas com a identidade visual do governo e o aviso de venda proibida.

Para tanto, o MDS aplica recursos para aquisição dos alimentos de empresa devidamente contratada via licitação e Ata de Registro de Preços, mediante contrato formalizado e Notas Fiscais.

Especificamente para o atendimento da emergência no RS em decorrência da enchente no Estado, os recursos aplicados na ação somam, inicialmente, R$ 8,4 milhões e garantiram a aquisição e destinação de 52 mil cestas de alimentos (que correspondem a mais de 1.100 toneladas de alimentos), contendo 21,5kg cada cesta. Segundo o MDS, dentro dos próximos dias mais 45 mil cestas serão destinadas para o Rio Grande do Sul.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é responsável pela distribuição desses alimentos para cozinhas emergenciais e prefeituras dos municípios em estado de calamidade pública. Até o momento, já chegaram à Unidade de Armazenamento da Conab em Canoas, 10.603 cestas de alimentos oriundas de Brasília (DF).

Destas, 7.082 cestas de alimentos já foram entregues, sendo 2.600 cestas de alimentos distribuídas para 3 municípios gaúchos (Canoas, Montenegro e São Leopoldo) e 4.482 cestas de alimentos para atendimento em 60 cozinhas emergenciais, incluindo entidades gestoras que atendem outras cozinhas menores.

O MDS informa que a Conab, encarregada da logística de distribuição, armazenando as cestas em sua unidade em Canoas (RS), está priorizando o abastecimento de abrigos e Cozinhas Emergenciais que atendem cerca de 49 mil pessoas desalojadas. Tanto as Cozinhas Emergenciais quanto as prefeituras de municípios em situação de calamidade pública podem (e têm solicitado) cestas de alimentos.

