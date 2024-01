Notícias Prefeitura de Porto Alegre entrega espaço de convivência a grupo de idosos da Zona Sul

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Atualmente, são atendidos 25 idosos no Centro Dia do Idoso. (Foto: Julio Ferreira / PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre entregou uma nova área de lazer para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) da região do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Centro Sul, em parceria com a Rede Calábria. O local recebeu acessibilidade, cancha de bocha com grama sintética, churrasqueira e bancos. A construção do espaço foi feito com recursos do Orçamento Participativo, com custo de R$ 150 mil.

O serviço é realizado em espaço compartilhado ao Centro Dia do Idoso Zona Sul – Portal da Felicidade (CDI Zona Sul). Atualmente, são atendidos 97 idosos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 25 idosos no Centro Dia do Idoso, que funciona na rua Silvio Silveira, 2.713, Cavalhada.

“Entendemos que este é um serviço que traz prevenção, sobretudo, à saúde física e saúde mental. Esperamos que curtam muito esse espaço”, destacou o chefe de gabinete do prefeito, André Coronel.

O presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Cristiano Roratto, falou da importância desta entrega na melhoria do serviço e atenção às pessoas idosas na região. “A gestão respeitou a vontade popular, assegurando essa entrega, ajudando a qualificar o atendimento com muito carinho”, comentou.

O espaço foi batizado em homenagem a Ezilda Carvalho Fagundes, atuante no Orçamento Participativo e monitora em atividades da região. “É uma conquista da comunidade. Só tenho a agradecer e dizer que a família está muito contente por dedicarem esse momento para a minha avó”, destacou o neto de Ezilda, Maico Carvalho.

Metodologia

A metodologia SCFV prevê um encontro regular do idoso com o educador social, abordando temas transversais, e um encontro de convívio, com atividades culturais, recreativas e esportivas. São quatro grupos de idosos que participam de oficinas de canto, informática, artesanato, tricô, crochê, culinária, jardinagem e horta comunitária.

O Centro Dia do Idoso Portal da Felicidade – Zona Sul oferece atendimento especializado para pessoas idosas em situação de risco ou violação de direitos com atendimento de equipe multidisciplinar, oportunizando oficinas de cultura, lazer, educação física e alimentação balanceada.

O espaço atende 30 vagas por dia, através de atendimento diurno de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

