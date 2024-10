Rio Grande do Sul Prefeitura de Porto Alegre estará mais uma vez presente na Feira do Livro

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Venda de publicações editadas pelo Município é tradicionalmente um dos destaques da banca. (Foto: Brayan Martins/Arquivo PMPA)

Com realização no período de 1º a 20 de novembro, a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre terá mais uma vez a presença de um estande da prefeitura na Praça da Alfândega (Centro Histórico), espaço que todos os anos recebe o evento. A banca municipal tem a sua instalação prevista para o entorno da área de autógrafos, com atividades que incluem educação ambiental e distribuição de material turístico sobre a cidade.

Estão programadas ao menos 176 ações direta ou indiretamente relacionadas à literatura, com as presenças confirmadas de 250 autores gaúchos e dez estrangeiros. O patrono desta edição é o escritor Sergio Faraco.

O maior evento do setor no Rio Grande do Sul é produzido pela Câmara Riograndense do Livro (CRL), com apoio de diversas instituições, além de parceiros públicos e privados. Confira, a seguir, algumas das iniciativas culturais da prefeitura ao longo das quase três semanas de Feira:

– Cultura: a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCec), por meio da Coordenação de Literatura e Humanidades (CLH), contribui novamente com a inclusão de atividades específicas em eventos e parcerias, além de vender exemplares de publicações editadas pelo órgão.

– Educação: a Secretaria Municipal de Educação (Smed) divulga na rede municipal de ensino a programação dirigida a alunos, professores, bibliotecários e outros mediadores da leitura, bem como desenvolve ações educativas em sala de aula, com leituras prévias de obras de literatura infanto-juvenil que estarão nos estandes e atividades, incluindo visitação escolar.

Logística

– Limpeza: o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fará a limpeza da praça e providenciou a colocação de lixeiras extras. Durante os 20 dias de feira, será responsável pela varrição, duas vezes ao dia, da área verde e da avenida Sepúlveda.

– Água: o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) fez a ligação de água e esgoto cloacal na esquina da avenida Sepúlveda com a rua Siqueira Campos, além de se encarregar da manutenção da rede.

– Manutenção: a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) realiza a manutenção dos canteiros da praça, além de podar ou remover ramificações com risco ao público ou às instalações do evento. Também revisou postes, lâmpadas, células fotoelétricas e globos e desobstruiu a rede de esgoto.

– Fiscalização: a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet) será responsável por fiscalizar a atuação de vendedores no perímetro da feira.

– Internet: a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) trabalha na estrutura técnica e de informática do espaço, com a instalação de equipamentos telefônicos e internet.

– Trânsito: a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fará o controle do trânsito nas imediações, tarefa que anbrange a circulação e estacionamento de veículos, bloqueio de vias e disponibilização de agentes para tal finalidade, sobretudo nos fins de semana.

– Assistência social: a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) coordena solicitações referentes a abordagens na área da Praça da Alfândega.

(Marcello Campos)

