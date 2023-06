Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre imuniza cerca de 10 mil pessoas em cinco finais de semana

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

O acesso aos serviços de saúde à população aos sábados e domingos iniciou-se em 20 de maio

A abertura de unidades de saúde aos finais de semana teve o resultado de 4,9 mil consultas médicas e de enfermagem e a imunização contra influenza e Covid-19 de 9,7 mil pessoas em Porto Alegre. A ação é executada pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dentro da Operação Inverno.

O acesso aos serviços de saúde à população aos sábados e domingos iniciou-se em 20 de maio com a abertura de cinco Unidades de Saúde – São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas e Santa Marta – e foi ampliado para sete e depois nove, com as US Conceição, Parque dos Maias, Coinma e Sesc, que são administradas pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC).

Segundo o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, a ampliação do acesso a serviços de saúde aos finais de semana busca reduzir o tempo de espera de pacientes.

“Só no primeiro final de semana as unidades de saúde atenderam centenas de pessoas com sintomas respiratórios leves, evitando que se dirigissem a serviços de urgência e emergência, que são voltados a casos graves e agudos. Então esta ação é fundamental, bem como o nosso empenho em ampliar a cobertura vacinal, sobretudo de grupos prioritários”, disse.

Atendimento 24h

O Hospital de Pronto Socorro (HPS), Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) e quatro prontos-atendimentos (PA Cruzeiro do Sul, PA Bom Jesus, PA Lomba do Pinheiro e UPA Zona Norte Moacyr Scliar) permanecem abertos 24h, de segunda a segunda, para atender a população, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que pode ser acionado pelo 192.

