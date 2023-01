Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre irá estudar qualidade da água do Lago Guaíba

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Estudo faz parte das condicionantes da licença de operação da ETE Serraria. Foto: Rafaela Redin/DMAE Estudo faz parte das condicionantes da licença de operação da ETE Serraria. (Foto: Rafaela Redin/DMAE) Foto: Rafaela Redin/DMAE

Acompanhar as mudanças hidrológicas e prever a qualidade da água do Lago Guaíba são objetivos do contrato de modelagem iniciado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na primeira quinzena de janeiro.

O Lago Guaíba, manancial que abastece a população de Porto Alegre, tem uma extensão de 84.700 metros quadrados, sendo receptor de águas de uma bacia hidrográfica que compõe parte do Centro e Nordeste do Estado.

O estudo de modelagem matemática faz parte das condicionantes da licença de operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Serraria e tem como objetivo avaliar, de forma extensa, o impacto da operação da estação na qualidade da água do lago.

Com duração de 42 meses, o estudo está dividido em duas etapas: a elaboração de modelo matemático da hidrodinâmica do lago e dispersão de poluentes; após, a comprovação do modelo obtido.

“Com essa análise, conseguiremos determinar a zona de mistura da emissão dos efluentes pela Ete Serraria e inferir a alteração das condições hidrológicas do lago, bem como qualificar serviços fornecidos aos cidadãos de Porto Alegre, tais como condições de balneabilidade”, afirma o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

