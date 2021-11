Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre lança programação de Natal nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Serão realizadas diversas ações durante o mês de dezembro. (Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA)

Com a proximidade do Natal, a prefeitura de Porto Alegre, lançará, nesta terça-feira (23), a programação de diversas ações festivas que ocorrerão na cidade durante o mês de dezembro. A divulgação será feita pelo prefeito Sebastião Melo, às 11h, na escadaria do Paço Municipal, na Praça Montevidéo.

As atividades foram preparadas para resgatar o sentimento natalino dos porto-alegrenses e integrar as comemorações dos 250 anos da Capital Gaúcha. A primeira ação está marcada para 4 de dezembro, próximo à Usina do Gasômetro, com apresentações culturais e um espetáculo com a Cia Sorriso com Arte. Até o dia 23 de dezembro, a cidade terá diversas atrações, como Vila de Natal e Casa do Papai Noel.

Campanha do Brinquedo

Em todos os eventos da programação de Natal, a prefeitura receberá doações para a Campanha do Brinquedo, liderada pelo Gabinete da Primeira-dama.

