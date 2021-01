Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre lança Vacinômetro para a população acompanhar a vacinação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Também é possível consultar o quantitativo de doses registradas por estabelecimento de saúde Foto: Cesar Lopes/PMPA Também é possível consultar o quantitativo de doses registradas por estabelecimento de saúde. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre disponibiliza, a partir desta quinta-feira (21), o Vacinômetro para a população acompanhar a evolução da campanha de vacinação contra a Covid-19 na Capital. De acordo com a ferramenta, mais de 5,3 mil pessoas já haviam recebido a primeira dose da CoronaVac na cidade até a manhã desta quinta.

“A vacinação em Porto Alegre é nossa prioridade neste momento e permitir que a população acompanhe diariamente a evolução deste trabalho faz parte da nossa política de transparência”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O Painel de Monitoramento da Vacinação contra a Covid-19 pode ser acessado aqui. A ferramenta apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo das fases da campanha, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas. Os dados são atualizados a cada hora a partir da inserção de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde.

Também é possível consultar o quantitativo de doses registradas por estabelecimento de saúde. Até o momento, os locais com maior número de doses aplicadas foram o Hospital de Clínicas, a Unidade de Saúde IAPI e o Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre