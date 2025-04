Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre mobiliza equipes devido à previsão de chuva intensa

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

O período mais crítico deve ocorrer entre a tarde e a noite desta quarta-feira, sendo o alerta válido até as 9h de quinta-feira (03) Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

Com a possibilidade de chuva intensa e rajadas de vento nas próximas horas, o prefeito Sebastião Melo coordenou reunião com as equipes do município no Ceic (Centro Integrado de Comando de Serviços de Porto Alegre) na manhã desta quarta-feira (02). Participaram também representantes da CEEE Equatorial e do Corpo de Bombeiros.

Conforme informações da Defesa Civil Municipal e da Catavento Meteorologia, a chegada de uma nova frente pode resultar em 40mm de chuva sobre a cidade e rajadas de vento de até 80 Km/h. O período mais crítico deve ocorrer entre a tarde e a noite desta quarta-feira, sendo o alerta válido até as 9h de quinta-feira (03).

“O trabalho preventivo é essencial para minimizar os impactos de um possível temporal. Nossas equipes e órgãos responsáveis estão mobilizados para responder com eficiência no atendimento à população e à recuperação da infraestrutura da cidade”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Recomendações

A população deve evitar enfrentar o mau tempo e ficar afastada de áreas alagadas, arroios e rios. Moradores de regiões de risco devem buscar abrigo seguro ou recorrer aos locais disponibilizados pela prefeitura, caso necessário.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros via 193. O monitoramento seguirá em tempo real, e novas informações poderão ser divulgadas conforme necessário.

2025-04-02