Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Medida favorece quem não conseguiu negociar o tributo em razão da pandemia de coronavírus Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA Medida favorece quem não conseguiu negociar o tributo em razão da pandemia de coronavírus. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA) Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

A Receita Municipal está oferecendo um novo parcelamento para o IPTU 2020 de Porto Alegre, destinado aos contribuintes que não conseguiram negociar o tributo em razão da pandemia de coronavírus. Foram identificados 63,8 mil contribuintes, classificados como “bons pagadores” que estão somente com o IPTU 2020 em aberto, e para esses foi elaborada uma proposta com prazos mais dilatados.

Enquanto o prazo normal era de dez meses, agora, em função do montante devido, a proposta encaminhada pode chegar a 36 meses. O valor em aberto totaliza R$ 78,4 milhões e acredita-se que a maior parte pode ser recuperada. Pelo menos 15% serão destinados para ações de enfrentamento ao coronavírus.

Em todas as propostas foi inserido o código para cadastramento de débito em conta do parcelamento, para facilitar o recolhimento mensal e evitar a necessidade de futuros deslocamentos. Ressalta-se apenas que o cadastramento do débito só é válido a partir da segunda parcela. A primeira precisa ser paga até 30 de abril para a regularização da pendência.

As guias foram enviadas pelos correios, mas a Receita orienta que também é possível obtê-las pela internet, de forma imediata, no site https://prefeitura.poa.br/iptu_guia. Outra possibilidade é o cadastramento do e-mail para recebimento das parcelas seguintes. Neste caso, basta fazer a solicitação pelo WhatsApp da Receita Municipal (51 – 99348-9424) ou pelo e-mail pagamentofazenda@portoalegre.rs.gov.br.

