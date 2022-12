Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre oferece testes para HIV, sífilis e hepatites no final de semana

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Além da testagem, haverá distribuição de preservativos, gel lubrificante, autotestes de HIV Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os moradores de Porto Alegre poderão fazer testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C em ações especiais, alusivas à campanha Dezembro Vermelho, desenvolvidas pela prefeitura. Neste sábado (10), o ônibus Fique Sabendo esteve na Redenção, próximo do Monumento ao Expedicionário, e no domingo (11) na Orla do Guaíba.

Além da testagem, haverá distribuição de preservativos, gel lubrificante, autotestes de HIV, orientações e encaminhamento para tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Porto Alegre oferece tratamento a pessoas diagnosticadas com o vírus HIV desde 2014.

Testes para infecções sexualmente transmissíveis estão disponíveis também de segunda a sexta-feira, nas 132 unidades de saúde e no Serviço de Atendimento Especializado Santa Marta. A programação do mês teve início no dia 1º, com ação de testagem, orientações e acesso a tratamento na Praça da Alfândega.

Dados

Conforme boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em 1º de dezembro, com dados de 2021, Porto Alegre é a terceira capital com maior taxa de detecção de Aids (47,2 casos/100 mil habitantes – quase três vezes mais que a taxa nacional), e a capital com a maior taxa de detecção de gestantes com HIV (17,1 casos/1.000 nascidos vivos).

Porto Alegre também registrou o maior coeficiente de mortalidade por Aids, ainda que tenha reduzido em relação ao ano anterior (22,6 óbitos/100 mil habitantes – quase seis vezes mais que o coeficiente nacional).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre